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Лавров встретится с генсеком ООН и министрами иностранных дел ряда стран

Политика
21 сентября, 6:20 UTC+3 ООН ООН 21, сентября. /ТАСС
На 21 сентября у главы МИД РФ запланированы также переговоры с президентом МККК Петером Маурером, Йенсом Столтенбергом и Федерикой Могерини
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© Александр Щербак/ТАСС

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Программа второго дня участия главы МИД РФ Сергея Лаврова в мероприятиях 71-й сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН включает в себя заседание Совета Безопасности по Ближнему Востоку, встречи с генсеком ООН Пан Ги Муном и министрами иностранных дел ряда государств.

Как сообщили в российской делегации, на 21 сентября у Лаврова запланированы также переговоры с президентом МККК Петером Маурером, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини. Планируется, что министр проведет встречи с главами МИД Германии, Италии, Швейцарии, Бразилии и Колумбии.

Лавров также примет участие в министерской встрече в поддержку Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

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