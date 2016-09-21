Лавров встретится с генсеком ООН и министрами иностранных дел ряда стран

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Программа второго дня участия главы МИД РФ Сергея Лаврова в мероприятиях 71-й сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН включает в себя заседание Совета Безопасности по Ближнему Востоку, встречи с генсеком ООН Пан Ги Муном и министрами иностранных дел ряда государств.

Как сообщили в российской делегации, на 21 сентября у Лаврова запланированы также переговоры с президентом МККК Петером Маурером, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини. Планируется, что министр проведет встречи с главами МИД Германии, Италии, Швейцарии, Бразилии и Колумбии.

Лавров также примет участие в министерской встрече в поддержку Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).