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Лавров опроверг возможность атаки гуманитарного конвоя сирийскими ВВС

Политика
21 сентября, 8:24 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 21, сентября. /ТАСС
Сирийская авиация работать не могла, потому что атака на конвой произошла в темное время суток, когда ВВС страны не летают, указал глава МИД РФ
Материал из 1 страницы
Один из грузовиков гуманитарного конвоя

Один из грузовиков гуманитарного конвоя

© Aleppo 24 news via AP

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Сирийские ВВС не могли атаковать гуманитарный конвой в Алеппо, поскольку удар был нанесен в темное время суток, когда сирийские самолеты не летают. Такое заявление сделал глава МИД Росcии Сергей Лавров в эфире телеканала "Россия 1", находясь на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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"Наши военные уже сделали соответствующие заявления, что наша авиация там не работала. Сирийская авиация работать не могла, потому что атака на конвой произошла в темное время суток, сирийские ВВС в это время не летают, у них таких возможностей нет и атака произошла в момент, когда гуманитарный груз разгружался уже в восточном Алеппо", - сказал он.

Совместный гуманитарный конвой ООН и Сирийского общества Красного Полумесяца подвергся обстрелу в районе Алеппо 19 сентября. Как сообщили во всемирной организации, были уничтожены или повреждены 18 из 31 грузовика в составе автоколонны.

Администрация США возложила вину за обстрел на Россию. В МИД РФ такие утверждения категорически опровергли, заявив, что ни Россия, ни Сирия непричастны к нападению на конвой. "Такие не подкрепленные фактами скороспелые обвинения, помимо прочего, рассчитаны, как представляется, на то, чтобы отвести внимание от странной "ошибки", допущенной пилотами ведомой США антиигиловской коалиции 17 сентября, когда ее самолеты бомбили позиции сирийских правительственных сил под Дейр эз-Зором", - указали в российском МИД.

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