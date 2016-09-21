СМИ: ФСБ прорабатывает возможность дешифровки всего интернет-трафика россиян

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. ФСБ, Минкомсвязь и Минпромторг намерены разработать механизмы дешифровки интернет-трафика российских пользователей, для предотвращения потенциальных угроз, связанных с пропагандой терроризма через интернет, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники.

По данным издания, анализ трафика планируется осуществлять по ключевым словам с помощью систем DPI (Deep Packet Inspection), которые в настоящее время активно используются операторами мобильной связи для фильтрации запрещенных сайтов. Предполагается, что такие меры помогут предотвращать потенциальные угрозы, связанные с распространением террористических идей через интернет. По мнению опрошенных газетой экспертов, обсуждаемая схема позволит даже строить профили поведения пользователей в сети, включая оценку их психологического состояния и вкусовых предпочтений.

Согласно информации одного из источников газеты, ФСБ выступает за то, чтобы расшифровывать весь трафик в режиме реального времени и анализировать его по ключевым параметрам, например по слову "бомба", а министерства настаивают на расшифровке трафика лишь по тем абонентам, которые привлекут внимание правоохранительных органов. Как отмечает "Коммерсант", в Минпромторге отказались от комментариев на этот счет, в Минкомсвязи и ФСБ не ответили за запрос издания.

Ранее в рамках уточнения требований антитеррористического пакета законов (так называемый пакет Яровой) ФСБ утвердила порядок предоставления интернет-компаниями информации для декодирования электронных сообщений пользователей. Организатор распространения информации в интернете обязан передать данные для декодирования на основании запроса уполномоченного подразделения, указало ведомство. Ключи шифрования могут быть переданы на магнитном носителе по почте или по электронной почте, еще один вариант для интернет-компаний - предоставить доступ структуре ФСБ непосредственно к самой системе. Согласно антитеррористическому пакету законов, нераскрытие интернет-компаниями информации для декодирования электронных сообщений грозит штрафом до 1 млн рублей.

О том, что решение для дешифровки интернет-трафика понадобится, говорилось и в технических требованиях для исполнения "закона Яровой", которые еще в августе направлял "Ростелеком" в профильные министерства. В "Ростелекоме", "Вымпелкоме", "Мегафоне" отказались от комментариев, а в МТС сообщили, что они не знают о дискуссиях на тему дешифровки трафика, пишет газета.

О пакете законов Пакет антитеррористических законов, подписанный 7 июля президентом России Владимиром Путиным, с 1 июля 2018 года обязывает операторов связи в течение трех лет хранить сведения о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации и текстовых сообщений, изображений, звуков и видео. Самый "тяжелый" контент - изображения, звуки и видеоинформацию - операторы должны хранить шесть месяцев. Всю эту информацию также необходимо будет предоставлять по запросу спецслужб.