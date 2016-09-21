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Путин поздравил президента Армении с 25-летием независимости республики

Политика
21 сентября, 9:47 UTC+3 ЕРЕВАН /Корр. ТАСС, Тигран Лилоян
Кроме того, президент России пожелал Саргсяну "крепкого здоровья, счастья и новых успехов, а всем Вашим согражданам мира, благополучия и процветания"
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Президент Армении Серж Саргсян

Президент Армении Серж Саргсян

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ЕРЕВАН, 21 сентября. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян/. Президент России Владимир Путин в среду поздравил руководителя Армении Сержа Саргсяна с 25-летием независимости республики. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в президентской пресс-службе.

"Отношения России и Армении, имеющие глубокие исторические корни, сегодня развиваются в духе стратегического партнерства, обогащаются перспективными проектами в самых различных областях, - говорится в послании. - Этому во многом способствует тесное интеграционное взаимодействие наших государств в рамках Евразийского экономического союза, Организации Договора о коллективной безопасности и СНГ".

"Убежден, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса союзнических связей и конструктивного взаимодействия в решении актуальных вопросов региональной и международной повестки дня. Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов двух стран", - подчеркнул глава российского государства.

Кроме того, президент России пожелал Саргсяну "крепкого здоровья, счастья и новых успехов, а всем Вашим согражданам мира, благополучия и процветания".

Армения в среду отмечает 25-летие независимости. В этот день в 1991 году в республике был проведен референдум, подавляющее большинство участников которого высказалось за независимое будущее страны.

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