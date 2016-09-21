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При чем здесь Лужков: что москвичи помнят о своем старом мэре

Политика
21 сентября, 13:53 UTC+3
В день 80-летия Юрия Лужкова ТАСС вспоминает самые стойкие ассоциации с его именем
Материал из 1 страницы
Юрий Лужков

Юрий Лужков

© Митя Алешковский/ТАСС

Поклонник Ницше, человек в кепке, повелитель туч — как только не называли Юрия Лужкова в бытность его мэром. Сегодня отставному политику исполняется 80 лет. Чем запомнился Лужков москвичам - в материале ТАСС.

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Лужков, Юрий Михайлович
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