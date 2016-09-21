Главы МИД РФ и Коста-Рики обсудили двусторонние отношения "на полях" Генассамблеи ООН

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров "на полях" 71-й Генассамблеи ООН провел встречу с главой МИД Коста-Рики Мануэлем Гонсалесом Сансом, на которой обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества. Информация об этом размещена в среду на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.
В российском МИД сообщили, что "в ходе состоявшейся беседы были рассмотрены состояние и перспективы российско-костариканского сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях, расширения договорно-правовой базы двусторонних отношений".
Помимо этого, министры обменялись мнениями по наиболее актуальным темам глобальной и региональной повестки дня, обсудили вопросы взаимодействия двух государств на международной арене, прежде всего в ООН.