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Главы МИД РФ и Коста-Рики обсудили двусторонние отношения "на полях" Генассамблеи ООН

Политика
21 сентября, 9:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС
Помимо этого, министры обменялись мнениями по наиболее актуальным темам глобальной и региональной повестки дня, обсудили вопросы взаимодействия двух государств на международной арене
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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров "на полях" 71-й Генассамблеи ООН провел встречу с главой МИД Коста-Рики Мануэлем Гонсалесом Сансом, на которой обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества. Информация об этом размещена в среду на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

В российском МИД сообщили, что "в ходе состоявшейся беседы были рассмотрены состояние и перспективы российско-костариканского сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях, расширения договорно-правовой базы двусторонних отношений".

Помимо этого, министры обменялись мнениями по наиболее актуальным темам глобальной и региональной повестки дня, обсудили вопросы взаимодействия двух государств на международной арене, прежде всего в ООН.

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