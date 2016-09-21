Главы МИД РФ и Уругвая обсудили развитие двусторонних отношений "на полях" ГА ООН

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил перспективы развития двусторонних отношений со своим уругвайским коллегой Родольфо Нином Новоа. Информация об этом размещена в среду на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

Российские дипломаты сообщили, что встреча министров прошла 20 сентября в Нью-Йорке "на полях" 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. "Главы внешнеполитических ведомств подтвердили взаимный настрой на наращивание российско-уругвайского сотрудничества, укрепление двусторонних торгово-экономических связей и культурно-гуманитарного взаимодействия, договорились о продолжении политических контактов на различных уровнях, - говорится в сообщении. - Особое внимание было уделено совместной работе в рамках Совета Безопасности ООН, непостоянным членом которого Уругвай является в 2016-2017 годах".