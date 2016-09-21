Лавров обсудил с Боковой процесс отбора кандидата на пост главы ООН

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Глава российского МИД Сергей Лавров на полях Генассамблеи ООН обсудил с гендиректором ЮНЕСКО Ириной Боковой процесс отбора кандидата на пост главы ООН. Сообщение об этом размещено на официальном сайте МИД РФ.

Российское внешнеполитическое ведомство проинформировало, что "20 сентября на полях 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась краткая встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с генеральным директором ЮНЕСКО Ириной Боковой, которая является одним из кандидатов на пост генерального секретаря ООН от восточноевропейской региональной группы".

"В ходе беседы обсуждался ход процесса отбора главы Всемирной Организации", - уточнили в МИД РФ.