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Лавров обсудил с Боковой процесс отбора кандидата на пост главы ООН

Политика
21 сентября, 10:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС
Генеральный директор ЮНЕСКО является одним из кандидатов на пост генсека ООН от восточноевропейской региональной группы
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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Глава российского МИД Сергей Лавров на полях Генассамблеи ООН обсудил с гендиректором ЮНЕСКО Ириной Боковой процесс отбора кандидата на пост главы ООН. Сообщение об этом размещено на официальном сайте МИД РФ.

Российское внешнеполитическое ведомство проинформировало, что "20 сентября на полях 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась краткая встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с генеральным директором ЮНЕСКО Ириной Боковой, которая является одним из кандидатов на пост генерального секретаря ООН от восточноевропейской региональной группы".

"В ходе беседы обсуждался ход процесса отбора главы Всемирной Организации", - уточнили в МИД РФ.

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Персоны
Бокова, Ирина Лавров, Сергей Викторович
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