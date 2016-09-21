Госсовет Крыма досрочно прекратил полномочия депутата, назначенного мэром Керчи

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Крымский парламент на своем заседании в среду досрочно прекратил полномочия депутата Владимира Подлипенцева, ранее назначенного главой администрации Керчи.
"Прекратить досрочно полномочия депутата Государственного Совета Республики Крым Подлипенцева Владимира Валерьевича, избранного по Войковскому одномандатному избирательному округу номер 9 г. Керчи от Крымского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия", - говорится в тексте постановления.
25 августа 2016 года Владимир Подлипенцев на сессии городского совета Керчи был назначен главой городской администрации. В соответствии с законодательством депутат не может совмещать депутатские полномочия с работой в органах исполнительной власти.
Госсовет - парламент Крыма, состоит из 75 депутатов. Первые выборы депутатов прошли 14 сентября 2014 года. 70 мест в нем получила партия "Единая Россия", пять - ЛДПР.
По данным Следственного управления СК РФ по Крыму, бывший глава администрации Керчи Сергей Писарев был задержан в начале июня этого года по подозрению в получении взятки в размере 3,2 млн рублей в долларовом эквиваленте за содействие в заключении администрацией города договоров аренды и купли-продажи земельных участков. Его отстранили от должности, заключили под стражу и предъявили обвинение.
После ареста Писарева и.о. главы администрации Керчи стал именно Подлипинцев. Он работал главным врачом ГАУЗ РК "Керченская портовая больница на водном транспорте".