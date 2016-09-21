Экс-глава подмосковных Химок назначен и.о. мэра Ярославля

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Городская дума Ярославля утвердила Владимира Слепцова, возглавлявшего подмосковные Химки с 2014 года, в должности первого заместителя мэра города и исполняющего обязанности главы города, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.

"Владимир Слепцов утвержден в должности первого заместителя мэра Ярославля, 33 депутата проголосовали за это решение", - сказал собеседник агентства.

По словам врио губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, назначение Слепцова даст новый импульс в развитии города. Он отметил, что "город и область должны работать как единая команда".

Как отметил сам Слепцов, прямые выборы "зачастую приводят не к хорошему результату". "За годы работы в муниципальных образования на территории Ярославской и Московской областей я понял, что зачастую прямые выборы приводят не к хорошему результату. Сегодня, к сожалению, технологии и финансы играют большую роль, чем имидж и опыт того человека, который избирается. Но знаю, что в Ярославской области это законодательство будет корректироваться", - добавил он.

Алексей Малютин, который ранее занимал должность первого заместителя мэра Ярославля и исполнял обязанности отстраненного главы города Евгения Урлашова, покинул мэрию по собственному желанию.

Дело Урлашова

Ранее ТАСС сообщал о том, что Урлашов, всенародно избранный в 2012 году мэром Ярославля, был задержан 3 июля 2013 года.

3 августа 2016 года суд признал его виновным в получении крупных взяток и приговорил к 12,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 60 млн рублей, адвокаты бывшего мэра намерены обжаловать приговор в суде высшей инстанции.

Нового мэра Ярославля выберут на конкурсной основе - это произойдет через месяц-полтора после вступления в силу приговора.

О Евгении Урлашове © ИТАР-ТАСС/Сергей Карпов Евгений Урлашов был избран мэром Ярославля 1 апреля 2012 года. Во втором туре он набрал 69,65% голосов избирателей. 11 апреля 2012 года Урлашов вступил в должность. В 2012 году политик вошел в гражданский комитет партии Михаила Прохорова "Гражданская платформа". Урлашов известен как организатор митингов против политики партии "Единая Россия". Последний такой митинг состоялся в Ярославле 19 июня 2013 года. Полностью биографию Евгения Урлашова читайте по ссылке