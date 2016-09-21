Маркин заявил о своей отставке

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин подал рапорт об отставке по собственному желанию. Об этом он сам сообщил ТАСС.
"Теперь я могу официально сказать, что принял решение завершить свою работу в Следственном комитете. Я подал рапорт об отставке по собственному желанию", - сказал он.
Официальный представитель СК РФ заверил, что продолжит помогать СК. На вопрос ТАСС о том, забудет ли он о своей работе в Следственном комитете, Маркин заявил: "Абсолютно не так, даже наоборот. Общаясь с председателем СК (Александром Бастрыкиным), мы пришли к общему мнению, что я по возможности буду оказывать какую-то методическую помощь, а также, если будет время, участвовать и в творческих проектах".
По словам Маркина, нереализованных проектов с СК еще достаточно много, в том числе создание специализированного канала, который будет называться "Следком-ТВ".
В общем, могу сказать, что с уходом с должности мое сердце навсегда останется в коллективе, и с этим уже никто ничего не может поделать, в том числе и я Владимир Маркин официальный представитель СК РФ
Окончательное решение об отставке Маркина должен принять президент России.
Владимир Маркин опроверг информацию о том, что уходит в отставку в связи с достижением предельного возраста, как об этом писали в ряде СМИ. "Это далеко не так", - сказал Маркин, напомнив, что предельный возраст для его должности составляет 65 лет.
Я проработал в Следственном комитете с первых дней его образования - более девяти лет. Я считаю, что вместе с командой выстроил информационную политику, наладил системную работу. Считаю, что моя миссия выполнена, поэтому я решил попробовать себя на новом поприще Владимир Маркин официальный представитель СК РФ
Представитель СК не стал говорить, где собирается продолжить свою работу, отметив, что у него "было несколько предложений". "Я выбрал одно из них, но сообщу о нем только тогда, когда официально покину Следственный комитет и получу новое назначение", - подчеркнул он.
"Я абсолютно уверен, что открытый, профессиональный и системный ритм информационной работы, который был в СК РФ все эти девять лет, сохранится", - отметил Маркин.
Вместе с тем он принес извинения читателям своей книги, чья презентация должна была пройти в среду в Московском доме книги на Арбате, заметив, что находится в командировке и не успевает принять участие в мероприятии. "Приношу свои извинения читателям. Обязательно проведу встречу с ними позднее", - сказал Маркин.
Владимир Маркин родился 23 ноября 1956 г. в Челябинске.
После образования в сентябре 2007 г. Следственного комитета при прокуратуре РФ (СКП РФ; руководитель - Александр Бастрыкин) Владимир Маркин был назначен руководителем Управления взаимодействия со средствами массовой информации СКП.
В 2008-2009 гг. также занимал должность заместителя председателя редакционной коллегии и главного редактора журнала "Вестник Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации".
В январе 2011 г. на базе СКП РФ был создан Следственный комитет (СК) РФ, федеральный государственный орган, осуществляющий полномочия в сфере уголовного судопроизводства. СК РФ возглавил Александр Бастрыкин. До июня 2011 г. Владимир Маркин исполнял обязанности главы Управления взаимодействия со СМИ.
С 20 июня 2011 г. руководит Управлением взаимодействия со средствами массовой информации СК РФ.
Получил широкую известность благодаря ведению активной информационной политики, в частности, в социальных сетях. В комментариях СМИ не только озвучивал официальную позицию СК, но и высказывал свою личную точку зрения на актуальные общественно-политические события.