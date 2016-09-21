В Ингушетии единороссы предлагают на должность сенатора депутата Хамчиева

МАГАС, 21 сентября. /ТАСС/. Ингушское региональное отделение "Единой России" предлагает депутата Народного собрания республики Белана Хамчиева на должность члена Совета Федерации от законодательного органа региона.

В среду на заседании политсовета регионального отделения партии "Единая Россия" было принято решение "предложить президиуму генерального совета "Единой России" рассмотреть кандидатуру депутата Народного собрания Республики Ингушетия Хамчиева Белана Багаудиновича на должность члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ - представителя от Народного собрания Республики Ингушетия".

Белан Хамчиев родился 7 декабря 1960 года, окончил Кировский сельскохозяйственный институт и Всероссийский сельскохозяйственный институт заочного образования. В 1992-1996 гг. был заместителем главы администрации Ингушетии, руководителем постпредства республики при президенте РФ. Работал председателем правительства региона, начальником управления Министерства региональной и национальной политики РФ, заместителем министра по делам федерации и национальностей РФ, заместителем министра сельского хозяйства РФ - директором департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза. До избрания в Народное собрание был депутатом Госдумы от партии "Единая Россия".

В настоящее время сенатором от Ингушетии от законодательного органа республики является Ахмед Паланкоев. Он был избран на эту должность в 2011 году.