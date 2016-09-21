Путин в четверг проведет Совбез по региональной политике и вручит госнаграды

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет в четверг, 22 сентября, заседание Совета безопасности России. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"На заседании будет рассмотрен комплекс вопросов, связанных с совершенствованием государственной региональной политики", - отметили в пресс-службе. "С основным докладом на заседании выступит председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко", - уточнили в Кремле.
В этот же день в Кремле пройдет церемония вручения государственных наград, отметили в пресс-службе. "Президент вручит ордена и медали, а также присвоит почетные звания более чем тридцати россиянам за выдающиеся достижения в науке, культуре, образовании, медицине, производственной деятельности", - сообщили в Кремле.
Вечером в четверг глава государства примет в Кремле организаторов ралли "Шелковый путь" и представителей команды "КамАЗ-Мастер".