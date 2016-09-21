Лавров назвал атаку на гуманитарный конвой под Алеппо неприемлемой провокацией

ТАСС/Ruptly

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Россия настаивает на самом тщательном и беспристрастном расследовании атаки на гуманитарный конвой в районе Алеппо.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на заседании СБ ООН по Ближнему Востоку на уровне глав делегаций.

"19 сентября произошла еще одна неприемлемая провокация - обстрел гуманитарного конвоя близ Алеппо, - напомнил глава МИД РФ. - Джихадистам удалось продвинуться в квартал 1070". "Убежден, что такие совпадения требуют серьезного анализа и разбирательства, - подчеркнул Лавров. - Настаиваем на тщательном и беспристрастном расследовании атаки на гуманитарный конвой".

Он считает, что гуманитарные конвои обязательно должны сопровождать представители ООН. "Еще один урок, который мы хотели бы извлечь из последних событий: нужно эффективное участие в обеспечении безопасности при проведении гуманитарных операций всех сторон конфликта, а не только российских и сирийских военных, которым обычно адресуются все призывы и просьбы", - подчеркнул он. "Соответствующие гарантии должны давать вооруженные группировки, а также их спонсоры, - сказал Лавров. - И представители ООН должны обязательно сопровождать конвои, имея такие гарантии".

Министр также прокомментировал атаку авиации возглавляемой США антитеррористической коалиции против сирийских войск под Дейр эз-Зором. "Вопиющим нарушением режима прекращения боевых действий стали удары коалиции по позициям правительственных войск в Дейр эз-Зоре, причем сразу же после этих ударов игиловцы пошли в атаку на правительственные войска", - сказал он.

Тем не менее, глава МИД РФ выразил уверенность в том, что шансы на сохранение режима прекращения боевых действий в Сирии есть.

"Нужно, чтобы все без исключения члены Международной группы поддержки Сирии серьезно сформулировали гарантии того, что они обеспечат выполнение теми отрядами на земле, на которое они имеют влияние, всех условий режима прекращения боевых действий, - сказал он. - Если мы сможем договориться о таком комплексном подходе, тогда, я думаю, шансы на то, что режим прекращения боевых действий выживет, есть".

В то же время министр отметил, что попытки ряда участников межсирийских переговоров выдвигать предварительные условия неприемлемы. "Попытки отдельных участников выдвигать предварительные условия, ультиматумы неприемлемы, но, к сожалению, они продолжаются, - сказал глава МИД РФ. - ООН и ее спецпосланник не должны поддаваться этому шантажу. Переговоры нужно срочно возобновлять".

Односторонних пауз в Сирии не будет

Обсуждение односторонних мер прекращения огня в Сирии сейчас невозможно, соответствующие действия должны предпринять все стороны, заявил министр. "Сделать это (установить перемирие) можно только через одновременные, синхронные шаги сторон, которые задействованы в сирийском конфликте, - сказал он. - Односторонних пауз не будет, мы уже проходили это. Делались односторонние паузы вокруг Алеппо на 48 часов, на 72 часа, и каждый раз результатом было то, что боевики за эти периоды тишины получали и боеприпасы, и подкрепление. Наверное, нельзя даже обсуждать односторонние меры".

Лавров констатировал наличие проблем с присоединением групп оппозиции в Сирии к перемирию, по его словам, около 20 из них отказались это сделать. По мнению министра, необходимо вернуться к составлению списка террористических организаций и прекратить выгораживать противников мира в Сирии. "Вчера Госдепартамент США заявил, что США внесли в список террористических организаций группировку "Джунд аль-Акса", - отметил Лавров. - Надеюсь, никто теперь не будет требовать перемирия с этой террористической организацией".

Он также отметил, что Россия по-прежнему готова сделать соглашение по Сирии публичным и распространить документ в ООН. "Россия по-прежнему готова сделать их публичными распространить их в ООН, - сказал министр. - Особо отмечу, что в этих российско-американских договоренностях подчеркивается, что ключевым приоритетом является отмежевание оппозиционных отрядов от террористов из "Исламского государства" и "Джебхат ан-Нусры" (запрещенные в РФ террористические группировки), чтобы эффективнее обеспечивать режим прекращения боевых действий, решать гуманитарные задачи и пресечь попытки террористов уходить от возмездия".