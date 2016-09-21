МО РФ: ударный беспилотник коалиции находился над районом атаки на конвой ООН под Алеппо

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Беспилотник типа Predator, способный наносить удары по наземным целям, находился вечером 19 сентября в районе атаки на гуманитарный конвой ООН в районе Алеппо, заявил в среду журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

СПЕЦПРОЕКТ Сирийская рапсодия Жизнь между миром и войной - в работах фотокорреспондентов ТАСС

"Минобороны России располагает данными объективного контроля воздушной обстановки вечером 19 сентября в период, когда якобы был нанесен авиаудар по гумконвою", - сказал он.

"Вечером 19 сентября именно в этом районе, в воздухе, на высоте 3,6 тысячи метров и двигаясь со скоростью около 200 километров в час, находился ударный беспилотник международной коалиции, взлетевший с турецкой авиабазы Инджирлик. По эффективной отражающей поверхности данный летательный аппарат был идентифицирован нашими системами контроля воздушной обстановки, как беспилотный летательный аппарат типа Predator", - заявил Конашенков.

По его словам, данный аппарат "зашел в район населенного пункта Урум-эль-Кубра, где находилась автоколонна, за несколько минут до ее возгорания". "И ушел спустя около 30 минут", - отметил генерал.

Совместный гуманитарный конвой ООН и Сирийского общества Красного полумесяца был атакован в районе Алеппо 19 сентября. Сообщалось, что в результате погибли порядка 20 человек.

Представитель американской администрации заявлял, что конвой подвергся авиаудару, причем силы международной коалиции во главе с США к нападению непричастны. В Москве и Дамаске сообщили, что российская и сирийская авиация не наносила ударов по гуманитарному конвою. При этом в Минобороны РФ заявили, что не видят признаков "попадания по автоколонне каких-либо боеприпасов", а позднее сообщили, что вместе с конвоем боевики перебрасывали "пикап с прицепленным минометом большого калибра".