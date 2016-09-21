Минюст включил в число НКО-иноагентов челябинские "Правовую миссию" и "Школу призывника"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Министерство юстиции России включило в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, челябинские НКО - автономную некоммерческую правозащитную организацию "Школа призывника" и фонд поддержки гражданских свобод "Правовая миссия".

Как сообщили в Минюсте, "факт соответствия организаций признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведения Управлением Минюста России по Челябинской области внеплановых документарных проверок".

"Школа призывника" занимается вопросами защиты прав призывников и военнослужащих. "Правовая миссия" была учреждена в 2009 году для "системной работы по созданию в России правового государства и гражданского общества", в том числе создания условий для пропаганды здорового образа жизни, содействия в укреплении семьи, финансирования программ и мероприятий по изучению мирового опыта развития демократии.

Они стали 143-й и 144-й НКО в реестре иноагентов.