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Косачев: союзников США раздражает нежелание Вашингтона публиковать соглашение по Сирии

Политика
21 сентября, 21:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам отметил, что публично "никто открыто не протестует"
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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Представители стран-союзников США в кулуарах Генассамблеи ООН высказывают раздражение нежеланием Вашингтона публиковать договоренности с Россией по урегулированию ситуации в Сирии. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, находящийся в составе российской делегации в Нью-Йорке.

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"В кулуарах многие откровенно высказывают раздражение такой позицией США. Многие верят России, что в этих договоренностях нет ничего, что заслуживало бы такой строжайшей секретности. Интерес к тому, чтобы эти договоренности были опубликованы, здесь колоссальный", - сказал он, отвечая на вопрос, как страны-союзники США относятся к нежеланию Вашингтона публиковать достигнутое с РФ соглашение по Сирии.

При этом Косачев отметил, что публично "никто открыто не протестует". "Все закрываются общими фразами, что если интересам дела отвечает сохранение конфиденциальности, пусть эта конфиденциальность будет сохраняться", - подчеркнул сенатор.

Россия и США согласовали пакет из пяти договоренностей по возобновлению режима прекращения боевых действий в Сирии 9 сентября. Соглашения не были опубликованы изначально, но позднее Россия выступила за предание их гласности. Соединенные Штаты выступили против подобного шага, объясняя свою позицию соображениями безопасности.

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