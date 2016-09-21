Косачев: союзников США раздражает нежелание Вашингтона публиковать соглашение по Сирии

Полиция вновь пресекла акцию протеста таксистов у офиса "Яндекс.Такси" в МосквеОбщество 21 сентября, 19:49
Почти 100 фильмов представят на первом Уральском фестивале российского киноНовости Урала 21 сентября, 18:39
Процесс отвода сил в Донбассе может быть приостановлен в случае нарушения "режима тишины"Международная панорама 21 сентября, 18:37
Лишенный статуса: резонансные дела Игоря ТруноваОбщество 21 сентября, 18:13
Керри: удар коалиции по войскам Сирии был "ужасной случайностью"Международная панорама 21 сентября, 18:05
Москвичей просят приносить сухие дубовые листья в столичный зоопаркМосква 21 сентября, 16:55
Глеб Самойлов обжалует решение суда, разрешившего его брату исполнять 172 песни группыКультура 21 сентября, 16:54
"Норникель" удвоит перевозки через Мурманск, реконструирует причал за 1,5 млрд рублейТранспорт 21 сентября, 16:52
ЦСКА проиграл "Енисею" и вылетел из Кубка РоссииСпорт 21 сентября, 16:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Представители стран-союзников США в кулуарах Генассамблеи ООН высказывают раздражение нежеланием Вашингтона публиковать договоренности с Россией по урегулированию ситуации в Сирии. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, находящийся в составе российской делегации в Нью-Йорке.
"В кулуарах многие откровенно высказывают раздражение такой позицией США. Многие верят России, что в этих договоренностях нет ничего, что заслуживало бы такой строжайшей секретности. Интерес к тому, чтобы эти договоренности были опубликованы, здесь колоссальный", - сказал он, отвечая на вопрос, как страны-союзники США относятся к нежеланию Вашингтона публиковать достигнутое с РФ соглашение по Сирии.
При этом Косачев отметил, что публично "никто открыто не протестует". "Все закрываются общими фразами, что если интересам дела отвечает сохранение конфиденциальности, пусть эта конфиденциальность будет сохраняться", - подчеркнул сенатор.
Россия и США согласовали пакет из пяти договоренностей по возобновлению режима прекращения боевых действий в Сирии 9 сентября. Соглашения не были опубликованы изначально, но позднее Россия выступила за предание их гласности. Соединенные Штаты выступили против подобного шага, объясняя свою позицию соображениями безопасности.