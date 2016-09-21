Путин: РФ и ФРГ остаются друзьями, несмотря на политические сложности

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НОВО-ОГАРЕВО, 21 сентября. /ТАСС/. Россия и Германия остаются друзьями, несмотря на все политические сложности.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-канцлером ФРГ Зигмаром Габриэлем.
"У нас очень много друзей в Германии, и, несмотря на все сложности, которые возникают в политической сфере, наши друзья остаются нашими друзьями, мы это знаем, видим, чувствуем, - отметил Путин. - Мы видим настрой деловых людей на развитие отношений. Мы считаем очень важным, и, я надеюсь, что мы сможем поговорить и поискать пути решения проблем, перед которыми мы стоим".
"Наши немецкие друзья знают, что и мы остаемся их друзьями. Поэтому, опираясь на позитивный потенциал, мы должны искать решения всех сложных вопросов. Мы когда-нибудь их обязательно найдем, но чем раньше мы это сделаем, тем лучше", - подчеркнул глава государства.
Путин и Габриэль обсудят ситуацию с нападением на гуманитарный конвой в Сирии, а также пути урегулирования украинского кризиса. В частности, немецкий вице-канцлер заявил: "Так складывается моя судьба, что я всегда посещаю Россию в сложные времена. Сейчас есть сложные вопросы вокруг Сирии, вокруг Украины. И был бы признателен, если бы мы с вами могли бы обсудить и эти вопросы, особенно самые последние инциденты, в том числе нападение на гуманитарный конвой в Сирии, что, конечно, очень осложняет ситуацию в регионе". Он добавил, что "был бы признателен, если бы стороны смогли обсудить эти вопросы".
"Обязательно", - поддержал идею Путин.