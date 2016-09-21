МИД РФ: отделение террористов от оппозиции - единственный способ урегулирования в Сирии

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Размежевание оппозиции и террористов - единственный способ урегулировать ситуацию в Сирии. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Рецепт простой. Он прописан везде, утвержден, его не надо нигде искать. Это разделение оппозиции, назовите как хотите, кто-то называет их боевиками, кто-то называет их умеренной оппозицией. Той самой оппозицией, которая не сложила оружие, но продолжает боевые действия. Отделение их от террористов", - сказала она, отметив, что это "не форма речи", а "действительно единственный способ сдвинуть это все с мертвой точки".

По ее словам, размежевание оппозиции и террористов в Сирии - первый шаг, за которым должен последовать политический процесс.

"Раз США так настаивают, что это правильные ребята, не террористы, так отделите их, заставьте их сказать, что они не имеют ничего общего ни с "Нусрой" (террористическая группировка "Джебхат-ан-Нусра", запрещена в РФ - прим. ред.), ни с ИГИЛ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ - прим. ред.) и другими боевиками, которые исповедуют террористический образ борьбы. Отделение и затем уже начало точечной и конкретной борьбы в совокупности со всеми теми обязательствами, которые взяли на себя члены МГПС (Международной группы поддержки Сирии - прим. ред.)", - заключила она.

Согласно российско-американским договоренностям по Сирии, заключенным в Женеве в ночь на 10 сентября, размежевание сил оппозиции и экстремистов должен произвести Вашингтон. Россия неоднократно сетовала на то, что осязаемых результатов этой работы США нет.

Выступление Керри на Генассамблее ООН "походило на шоу"

Выступление госсекретаря США Джона Керри на Генеральной Ассамблее ООН походило на шоу, а аргументация, приводимая американской стороной, не соответствовала действительности, считает Захарова.

"Выступление американской делегации, которое было подготовлено для госсекретаря, - это было шоу для миллионов людей, и, конечно, в первую очередь, для массмедиа, для камер, - сказала она. - Это не первый раз, когда американская делегация, занимая это кресло в Совете Безопасности, вводит весь мир в заблуждение".

Как отметила Захарова, Вашингтон не желает раскрывать детали российско-американских договоренностей по сирийскому урегулированию, поскольку не США не хотят, чтобы мир знал об их обязательствах перед сторонами соглашения.

"Почему не публикуются и не предаются гласности российско-американские договоренности? По одной простой причине: тогда весь мир узнает, какие обязательства взяли на себя стороны, которые заключили эти договоренности", - подчеркнула она.

Ранее на заседании Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку на уровне глав делегаций, участвующих в 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Керри заявил, что представленные российской стороной данные об атаке на гуманитарный конвой под Алеппо 19 сентября якобы противоречат друг другу.

Инициативы РФ и США по урегулированию конфликта в Сирии. Досье

О ГРУППИРОВКАХ "ДЖЕБХАТ АН-НУСРА" И "ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО" Радикальная исламистская группировка "Джебхат ан-Нусра" ("Фронт победы"), связанная с террористической сетью "Аль-Каида", была создана в 2011 г. на территории Сирии. Своими основными целями "Джебхат ан-Нусра" назвала свержение режима Башара Асада с последующим созданием исламского эмирата на территории Сирии. 29 декабря Верховный суд признал "Джебхат ан-Нусра" террористической организацией и запретил ее деятельность в РФ. Радикальная группировка "Джебхат ан-Нусра". Досье "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признана террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Террористическая организация "Исламское государство". Досье