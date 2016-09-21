Косачев: Порошенко выступил в ООН в полупустом зале при "ослабленном внимании"

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Выступление президента Украины Петра Порошенко на сессии Генеральной Ассамблеи ООН было предсказуемым и прошло в полупустом зале и при явно ослабленном внимании присутствующих. Об этом написал на своей странице в Facebook председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
"Порошенко выступил с трибуны Генассамблеи в полупустом зале и при явно ослабленном внимании присутствовавших", - констатировал сенатор. По его словам, содержание выступление главы Украины "было предсказуемым и, как обычно, пестрило ничем не подтверждаемыми "фактами" российского военного присутствия на Юго-Востоке и нарушений прав человека в Крыму". "Ну и еще про то, что в Сирии Россия совершает преступление против человечности вроде этой страны", - добавил он.
По мнению сенатора, такое выступление было "рассчитано либо на не совсем посвященных, либо на совсем ангажированных". "Аплодисменты зала были не менее вялыми. Непосвященных и ангажированных становится по сравнению с предыдущей Генассамблеей все меньше", - написал Косачев.