МИД РФ: Россия ждет от НАТО ответ на предложения по безопасности в воздухе

24 вуза из РФ вошли в рейтинг лучших университетов мира по версии журнала THEОбщество 21 сентября, 23:41
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Полиция вновь пресекла акцию протеста таксистов у офиса "Яндекс.Такси" в МосквеОбщество 21 сентября, 19:49
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РФ ждет от НАТО ответ на предложения по безопасности в воздухе, в т. ч. на Балтике - замглавы МИД РФ Мешков по итогам встречи Лаврова с Столтенбергом.
Лавров обсудил с Столтенбергом модальность проведения экспертной встречи по вопросам безопасности в воздухе - Мешков.
Россия готова обсуждать с НАТО те темы, которые представляют взаимный, а не односторонний интерес - Мешков.