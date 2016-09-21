МИД РФ: Россия ждет от НАТО ответ на предложения по безопасности в воздухе

РФ ждет от НАТО ответ на предложения по безопасности в воздухе, в т. ч. на Балтике - замглавы МИД РФ Мешков по итогам встречи Лаврова с Столтенбергом.

Лавров обсудил с Столтенбергом модальность проведения экспертной встречи по вопросам безопасности в воздухе - Мешков.

Россия готова обсуждать с НАТО те темы, которые представляют взаимный, а не односторонний интерес - Мешков.