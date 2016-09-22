Путин проведет Совбез, вручит госнаграды и примет команду "Камаз-Мастер"

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Рабочий график президента Владимира Путина в четверг будет очень насыщенным. Как сообщила пресс-служба Кремля, глава государства проведет заседание Совета безопасности, вручит государственные награды выдающимся россиянам, а также встретится с организаторами ралли "Шелковый путь" и представителями команды "Камаз-мастер".

Совершенствование региональной политики обсудят в Кремле

Глава государства соберет членов Совета безопасности на очередное заседание. Как рассказали в пресс-службе президента, "на заседании будет рассмотрен комплекс вопросов, связанных с совершенствованием государственной региональной политики". "С основным докладом на заседании выступит председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко", - уточнили в Кремле.

Предыдущее заседание Совбеза состоялось 12 сентября. Тогда президент сосредоточил свое внимание на вопросах безопасности. В частности обсуждалась ситуация в Сирии, завершившиеся масштабные военные учения "Кавказ-2016" и саммит СНГ.

Путин наградит выдающихся россиян

В этот же день в Кремле пройдет церемония вручения государственных наград. Подобное мероприятие происходит несколько раз в год, примерно раз в квартал. По традиции церемония проводится в Екатерининском зале первого корпуса Кремля. "Президент вручит ордена и медали, а также присвоит почетные звания более чем тридцати россиянам за выдающиеся достижения в науке, культуре, образовании, медицине, производственной деятельности", - уточнили в пресс-службе главы государства.

Среди тех, кому на сей раз присвоено звание Героя России, - лейтенант полиции Магомед Нурбагандов. Эта награда присуждена посмертно. Накануне Владимир Путин встретился с семьей погибшего полицейского.

"Очень хотелось пожать вам руку, поблагодарить... Он герой, потому что далеко не каждый человек под угрозой смерти, расстрела остается верен присяге и долгу, остается верен своему народу, - сказал глава государства на встрече с родственниками. - А его слова: "служите, братья" - это как приказ всем его сослуживцам". Он обратился к родным погибшего полицейского: "Низкий вам поклон".

Путин напомнил, что подписал указ о награждении Нурбагандова золотой звездой Героя России и пригласил его родных на торжественную церемонию награждения в Кремль, если родственникам будет это по силам. "Я понимаю, что никакие слова здесь не могут уменьшить вашего горя, но я хочу, чтобы вы знали, что и в Москве, и во всей России все люди, у которых есть сердце, совесть и хоть доля разума, прекрасно понимают, что произошло. Все мы вместе с вами. Вы должны это знать", - заверил глава государства.

Президент встретится с чемпионами "Камаз-Мастер"

Вечером глава государства также примет в Кремле организаторов ралли "Шелковый путь" и представителей команды "Камаз-Мастер», которая в этом году победила в этой гонке, заняв первое и второе места в зачете грузовиков. Лучшими стали экипажи Айрата Мардеева и Дмитрия Сотникова. Тройку лидеров замкнул голландец Мартин ван ден Брик на "Рено".

"Камаз-мастер" - это российская автогоночная команда из города Набережные Челны, выступает на автомобилях марки КамАЗ. Команда была образована в 1988 году Гонщики "Камаз-Мастер" также становились победителями ралли "Шелковый путь" в 2009, 2010 и в 2012 годах. Кроме того, команда 13 раз выигрывала "Ралли Дакар" ("Париж - Дакар").