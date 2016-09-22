Источник: есть вероятность проведения встречи Лаврова и Керри 22 сентября

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США возможно проведут встречу 22 сентября. Об этом сообщил журналистам источник в российской делегации.

"Есть вероятность проведения такой встречи сегодня вечером (то есть в течение нескольких часов по местному времени - прим. ТАСС)", - сказал собеседник агентства .

В Нью-Йорке 20 сентября Лавров и Керри уже провели двустороннюю встречу перед заседанием Международной группы поддержки Сирии.