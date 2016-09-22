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Чуркин не уверен, что СБ ООН примет резолюцию в поддержку запрета на ядерные испытания

Политика
22 сентября, 2:28 UTC+3
Постпред РФ при ООН считает странным голосовать за принятие резолюции при отсутствии консенсуса
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ООН, 22 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Принятие Советом Безопасности ООН резолюции в поддержку Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) находится под вопросом из-за возражений двух стран. Об этом заявил в среду постоянный представитель РФ при всемирной организации Виталий Чуркин, отвечая на вопрос ТАСС.

"Она (резолюция) в несколько подвешенном состоянии. Есть члены Совета, которые возражают", - сказал дипломат. По его словам, у него "нет уверенности, что она будет принята". "Такую резолюцию консенсусом надо принимать, а раз у двоих членов Совета - это не мы - есть возражения, то как-то странно было бы голосовать", - пояснил Чуркин.

Принять резолюции с призывом к странам ратифицировать ДВЗЯИ планировалось на этой неделе. Договор, принятый в 1996 году, подписали 183 и ратифицировали 164 государства - члена всемирной организации, в том числе Россия. Однако ДВЗЯИ до сих пор не вступил в силу из-за того, что к нему пока не присоединились восемь стран, обладающих ядерным оружием или возможностями для его создания (Египет, Израиль, Индия, Иран, Китай, КНДР, Пакистан и США). 6 сентября в Белом доме заявили, что привержены ДВЗЯИ и готовы предпринять дополнительные шаги в направлении его ратификации.

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Чуркин, Виталий Иванович
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