Чуркин не уверен, что СБ ООН примет резолюцию в поддержку запрета на ядерные испытания

Фонд миростроительства ООН получит более $150 млн от 26 странМеждународная панорама 22 сентября, 3:57
Стивен Сигал понаблюдал за медведями на КамчаткеОбщество 22 сентября, 3:52
Трамп выступает против передачи контроля за интернетом международному сообществуМеждународная панорама 22 сентября, 3:48
СМИ: аграрный сектор экономики РФ выходит из кризисаЭкономика и бизнес 22 сентября, 3:43
Пострадавшие от паводка районы Приморья практически освободились от водыПроисшествия 22 сентября, 3:42
Роскомос намерен арендовать часть территории КНР в районе падения частей ракетКосмос 22 сентября, 3:36
Пан Ги Мун: насилие и конфликты за год стоили миру более $13 трлнМеждународная панорама 22 сентября, 3:34
Несмотря на ущерб от паводка, Приморье в 2017 году хочет увеличить площадь посевовЭкономика и бизнес 22 сентября, 3:33
Риди: WADA воодушевлено уровнем вовлеченности и солидарности членов исполкома организацииСпорт 22 сентября, 3:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ООН, 22 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Принятие Советом Безопасности ООН резолюции в поддержку Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) находится под вопросом из-за возражений двух стран. Об этом заявил в среду постоянный представитель РФ при всемирной организации Виталий Чуркин, отвечая на вопрос ТАСС.
"Она (резолюция) в несколько подвешенном состоянии. Есть члены Совета, которые возражают", - сказал дипломат. По его словам, у него "нет уверенности, что она будет принята". "Такую резолюцию консенсусом надо принимать, а раз у двоих членов Совета - это не мы - есть возражения, то как-то странно было бы голосовать", - пояснил Чуркин.
Принять резолюции с призывом к странам ратифицировать ДВЗЯИ планировалось на этой неделе. Договор, принятый в 1996 году, подписали 183 и ратифицировали 164 государства - члена всемирной организации, в том числе Россия. Однако ДВЗЯИ до сих пор не вступил в силу из-за того, что к нему пока не присоединились восемь стран, обладающих ядерным оружием или возможностями для его создания (Египет, Израиль, Индия, Иран, Китай, КНДР, Пакистан и США). 6 сентября в Белом доме заявили, что привержены ДВЗЯИ и готовы предпринять дополнительные шаги в направлении его ратификации.