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Зампредседателя Совета министров Крыма стал экс-заместитель Улюкаева

Политика
22 декабря, 13:15 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Сергей Павлив
Кандидатуру Павла Королева внес лично глава республики Сергей Аксенов
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Павел Королев

Павел Королев

© Станислав Красильников/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Бывший заместитель министра экономического развития РФ Павел Королев назначен заместителем председателя Совета министров Крыма. Его кандидатуру, внесенную главой республики Сергеем Аксеновым, согласовали на своей сессии депутаты крымского парламента.

"Спасибо за возможность работать во вновь обретенном крае. Уверен, что наша совместная работа будет плодотворной и эффективной на пользу республике Крым", - сказал в ходе пленарного заседания Королев.

Ранее Аксенов отмечал, что работая в должности заместителя министра экономического развития РФ, Королев курировал Крым, и "у него большой опыт работы".

В крымском правительстве Королев будет курировать блок земельных и имущественных отношений и работу подразделения Росреестра в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов является также председателем Совета министров республики.

Королев ранее занимал должность заместителя директора департамента имущественных отношений и реформирования Министерства транспорта РФ, вице-президента Фонда "Сколково", первого заместителя председателя правительства Свердловской области, заместителя министра экономического развития РФ. От своей должности в МЭР он был отстранен 19 декабря.

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Персоны
Аксенов, Сергей Валерьевич
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Ситуация в Крыму Отставки и назначения
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