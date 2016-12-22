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Шойгу: НАТО активизировала разведку по периметру территории РФ

Политика
22 декабря, 12:52 дата обновления: 22 декабря, 13:55 UTC+3
Альянс также продолжает наращивать военный потенциал вблизи российских границ, также заявил министр обороны
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Сергей Шойгу

Сергей Шойгу

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Разведывательная деятельность стран НАТО по периметру территории России значительно активизировалась, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на итоговой коллегии российского военного ведомства.

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"Увеличилось общее количество полетов их разведывательной авиации: у российских границ выросло почти в три раза, а на юго-западе России - в восемь раз", - сказал он.

"Для сравнения - в 90-х годах таких полетов было 107, в 2000-х - 298. В этом году их насчитывается уже 852", - уточнил глава российского военного ведомства.

Морская разведка альянса вдоль российских границ также увеличилась в полтора раза, сказал Шойгу.

"В полтора раза увеличилась интенсивность морской разведки у наших территориальных вод. Мы внимательно отслеживаем эту деятельность и решительно пресекаем попытки нарушить российские морские границы. НАТО в два раза нарастила интенсивность военных учений, большинство из которых имеют антироссискую направленность", - сказал он.

Наращивание военного потенциала НАТО вместо борьбы с терроризмом

По словам Шойгу, альянс продолжает наращивать военный потенциал вблизи границ РФ.

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"Вместо объединения усилий в борьбе с международным терроризмом, НАТО объявила Россию главной угрозой и продолжает наращивать свой военный потенциал у наших границ", - сказал он.

Шойгу отметил, что в течение года расширялись характер и география вызовов для России, а также возрастала роль военной силы в международных отношениях.

В Европе расположены более 200 модернизированных авиабомб с ядерным зарядом, сообщил Шойгу.

"В США реализуется программа модернизации ядерных авиабомб и мест их хранения. Это порядка 200 обновленных американских боеприпасов, размещенных в Бельгии, Италии, Нидерландах, ФРГ и Турции. Эти действия создают дополнительные трудности для России, на которые мы не можем не реагировать", - сказал он.

В прошлом году министр уже сообщал о нахождении на территории ряда стран НАТО - Бельгии и Нидерландов, Италии, Германии и Турции - американских атомных авиабомб, однако тогда их было около 200.

Возможная угроза от ракет нейтрализована

Минобороны нейтрализовало возможную угрозу от крылатых ракет "Томагавк" США возле границ РФ, которые могут запускаться из пусковых установок ПРО, также заявил министр.

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Разведывательная деятельность стран НАТО по периметру территории России значительно активизировалась, заявил министр.

По его словам, универсальность пусковых установок ПРО Соединенных Штатов типа Mk 41 позволяет после небольшой доработки скрытно разместить в них крылатые ракеты "Томагавк".

"Количество таких ракет вдоль наших границ может насчитывать от 150 до 200 единиц с дальностью до 2400 километров. Подлетное время к западным границам России составит менее 10 минут", - уточнил Шойгу.

"Решение о нейтрализации этой угрозы, утвержденное вами, Владимир Владимирович, выполнено", - доложил министр обороны Путину, не уточнив, как именно это было сделано.

Как сообщил в октябре в Пекине первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир, американская ПРО, обладая противоракетным, противокосмическим и ударным потенциалами, является составной частью стратегических наступательных сил США. Основная задача ее региональных компонентов заключается, в частности, в том, чтобы блокировать стратегические ядерные силы и космическую группировку России.

Познихир тогда также отметил, что универсальные пусковые установки ПРО Соединенных Штатов Мk 41 могут использоваться и для запуска гиперзвуковых ударных ракет, которые сейчас разрабатываются.

Справка

США в 2002 году в одностороннем порядке вышли из Договора по ПРО 1972 года. Затем Пентагон развернул масштабные работы по созданию национальной системы ПРО. В частности, наземные установки ПРО развертываются в Европе.

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