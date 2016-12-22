Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.12:
$ 60.86
€ 63.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин: Россия сильнее любого агрессора, но расслабляться нельзя

Политика
22 декабря, 13:33 UTC+3
Президент подчеркнул, что сейчас нужно не допустить ни одного сбоя в модернизации армии и флота, в подготовке войск, ситуация может очень быстро измениться
Материал из 1 страницы
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин уверен, что сейчас Россия сильнее любого потенциального агрессора. При этом глава государства предупредил, что расслабляться и терять бдительность военным нельзя.

Смотрите также
Путин призвал воспользоваться интересом к оружию РФ, возросшему после операции в Сирии

"Нам еще много предстоит сделать, вместе с тем, уже сегодня с учетом очень многих факторов, включая не только военные, но и историю нашу, географию, внутреннее состояние российского общества, можно с уверенностью сказать: на сегодня мы сильнее любого потенциального агрессора", - заявил глава государства на коллегии Минобороны. "Любого!" - повторил Верховный главнокомандующий.

Однако он предупредил: "Если мы позволим себе хотя бы на минуту расслабиться, допустить хотя бы один сбой в модернизации армии и флота, в подготовке войск, ситуация может очень быстро измениться". "С учетом скорости происходящих в мире событий, мы даже не успеем заметить", - призвал к бдительности президент.

Путин подчеркнул, что от военачальников "очень многое зависит в продолжении работы, которая начата и проводится в течение последних лет".

Смотрите также

Путин: социальные гарантии для военнослужащих останутся на высоком уровне
Путин потребовал четко отслеживать изменение баланса сил вдоль границ РФ и во всем мире
Путин призвал воспользоваться интересом к оружию РФ, возросшему после операции в Сирии

"Очень рассчитываю на то, что вы будете работать также слаженно, будете также ответственно относиться к порученному вам делу", - сказал Путин. По его мнению, "работая таким образом, мы выполним все задачи, которые перед нами стоят в важнейшей сфере - укреплении обороноспособности России".

Глава государства отметил, что "в последние годы многое сделано для повышения обороноспособности страны". При этом он признал: "Разумеется, многого и не хватает, нам многое нужно сделать по линии укрепления ядерной триады, совершенствования системы СПРН (система предупреждения о ракетном нападении), в Воздушно-космических войсках, еще больше (нужно сделать) на море, в Сухопутных войсках, нужно совершенствовать системы разведки и связи".

По окончании расширенного заседания коллегии Минобороны Путин провел рабочее совещание с командующими войсками военных округов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и президент РФ Владимир Путин перед началом заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, 8 декабря
15
"В работе правозащитников не должно быть ограничений": что сказал Путин на заседании СПЧ
32
"Независимый курс страны": о чем Путин рассказал в послании Федеральному собранию
Мемориальная доска политику Евгению Примакову на фасаде дома в Скатертном переулке, где он жил с 1996 по 2015 год
8
Мемориальная доска в память о Евгении Примакове открыта в Москве
Интересное
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Крымский мост: главные факты о стройке века
Такой разный Брежнев: факты из жизни генсека СССР
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве скончался внук Сталина
2
Момент взрыва в переходе на станции "Коломенская" попал на видео
3
Варваре Карауловой дали 4,5 года за попытку примкнуть к ИГ
4
В переходе у метро "Коломенская" в Москве произошел взрыв
5
В Москве двое угонщиков совершили девять аварий, скрываясь от полиции
6
Туристов из Австралии в Индонезии провели "маршем позора" за кражу
7
Песков прокомментировал планы Навального участвовать в выборах президента России
Темы дня
Реклама