Путин: Россия сильнее любого агрессора, но расслабляться нельзя

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин уверен, что сейчас Россия сильнее любого потенциального агрессора. При этом глава государства предупредил, что расслабляться и терять бдительность военным нельзя.

"Нам еще много предстоит сделать, вместе с тем, уже сегодня с учетом очень многих факторов, включая не только военные, но и историю нашу, географию, внутреннее состояние российского общества, можно с уверенностью сказать: на сегодня мы сильнее любого потенциального агрессора", - заявил глава государства на коллегии Минобороны. "Любого!" - повторил Верховный главнокомандующий.

Однако он предупредил: "Если мы позволим себе хотя бы на минуту расслабиться, допустить хотя бы один сбой в модернизации армии и флота, в подготовке войск, ситуация может очень быстро измениться". "С учетом скорости происходящих в мире событий, мы даже не успеем заметить", - призвал к бдительности президент.

Путин подчеркнул, что от военачальников "очень многое зависит в продолжении работы, которая начата и проводится в течение последних лет".

"Очень рассчитываю на то, что вы будете работать также слаженно, будете также ответственно относиться к порученному вам делу", - сказал Путин. По его мнению, "работая таким образом, мы выполним все задачи, которые перед нами стоят в важнейшей сфере - укреплении обороноспособности России".

Глава государства отметил, что "в последние годы многое сделано для повышения обороноспособности страны". При этом он признал: "Разумеется, многого и не хватает, нам многое нужно сделать по линии укрепления ядерной триады, совершенствования системы СПРН (система предупреждения о ракетном нападении), в Воздушно-космических войсках, еще больше (нужно сделать) на море, в Сухопутных войсках, нужно совершенствовать системы разведки и связи".

По окончании расширенного заседания коллегии Минобороны Путин провел рабочее совещание с командующими войсками военных округов.