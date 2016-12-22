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Песков: Россия научилась противостоять информационной угрозе

Политика
22 декабря, 13:34 дата обновления: 22 декабря, 13:56 UTC+3
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что когда начинает бросаться в глаза яростная русофобия, "которая из каждого утюга вылезает, то более-менее думающие люди (на Западе) встречают это с неприятием"
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Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Россия научилась противостоять информационной угрозе, главное - доносить свою точку зрения, не соглашаться с подлогами и объяснять правду. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, указав на "яростную русофобию", которая "вылезает из каждого утюга" на Западе.

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"Информационная война идет полным ходом, мы все существуем в атмосфере этой информационной войны", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", отметив, что по мере развития технологий и кратного увеличения объема и скорости передачи информации, существенно возрастает и количество некачественной информации, "то есть просто дешевки", а также число желающих манипулировать этой информацией и использовать ее в преступных целях.

"Россия научилась противостоять информационной угрозе, причем делает это достаточно просто, но последовательно. Главное - доносить свою точку зрения, используя все достижения прогресса, не соглашаться с информационными подлогами и с информационными "утками", объяснять правду и не стеснятся никогда этой правды", - подчеркнул Песков. Он отметил, что это "приносит свои результаты", так как работа российского иновещания "показывает, что у альтернативной информации и тех встречных информационных потоков, которые мы посылаем туда, есть свои слушатели, есть свои зрители, есть свои потребители".

Комментируя накал антироссийской пропаганды на Западе, Песков подчеркнул, что там тоже есть трезвомыслящие люди. "Когда уже начинает бросаться в глаза всем такая яростная русофобия, которая из каждого утюга вылезает, то, естественно, более-менее думающие люди (на Западе) встречают это с неприятием", - заключил пресс-секретарь президента РФ.

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