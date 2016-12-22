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Песков: США легче заниматься демонизацией РФ, чем объективно подводить итоги президентства

Политика
22 декабря, 13:52 дата обновления: 22 декабря, 14:09 UTC+3
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что давать отчет своей работе сложно, проще взять и "вылепить врага" и "всячески пестовать этот образ, всякий раз отсылая к этому врагу, виня его во всем"
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Барак Обама

Барак Обама

© EPA/MICHAEL REYNOLDS

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. США легче заниматься демонизацией России, чем объективно подводить итоги президентства; с этим и связаны байки про кибератаки РФ. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью каналу "Россия 24".

"Легче всего насаждать образ какого-то дьявольского врага и демонизировать, например, нашу с вами страну и нашего с вами лидера, нашего с вами президента Путина, - сказал Песков. - Гораздо легче заниматься демонизацией, чем, например, подводить итоги президентства, рассуждать о том, что выполнено из ранее данных обещаний, что не выполнено, что получилось, что не получилось, как обстоят дела с безопасностью, к каким катастрофическим последствиям для всего мира привели те или иные решения в плане внешней политики".

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По словам представителя Кремля, давать отчет своей работе сложно, гораздо легче взять и "вылепить врага" и "всячески пестовать этот образ, всякий раз отсылая к этому врагу, виня его во всем".

"Это полный абсурд - все эти байки насчет кибератак со стороны русских, это полные байки", - подчеркнул Песков, добавив, что президенты России и США и очно, и по телефону обсуждали этот вопрос. "Американский президент ставил этот вопрос, и каждый раз никто из американских коллег не давал сколь-либо вразумительных разъяснений, не подкреплял эти обвинения какими-то доказательствами и не приводил каких- либо аргументов в эту пользу", - заключил пресс-секретарь главы государства.

 

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