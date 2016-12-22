Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.12:
$ 60.86
€ 63.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Песков: дела о коррупции нельзя расследовать по принципу "по секрету всему свету"

Политика
22 декабря, 14:14 UTC+3
Пресс-секретарь президента также отметил, что бороться с коррупцией необходимо последовательно
Материал из 1 страницы
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Расследование коррупционных скандалов нельзя проводить по принципу "по секрету всему свету", считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Такое мнение он озвучил в интервью телеканалу "Россия 24".

"Президент говорил о том, что это (бороться с коррупцией) необходимо делать последовательно, не сбавляя темпов, но не делать это в режиме "по секрету всему свету", так, чтобы не нанести урон кому-то в результате этой борьбы с учетом того, что виновными людей признает в тех или иных преступлениях только суд", - сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что действия, предпринимаемые по борьбе с коррупцией, безусловно, должны носить публичный, "но гораздо более дискретный характер". Этого требует и серьезность темы, и уровень тех людей, которые иногда подпадают под подозрение, считает он.

Смотрите также

Матвиенко рассказала о борьбе с коррупцией в России
Ущерб по делам о коррупции, расследуемым в регионах, превысил в 2016 г. 10 млрд руб.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Борьба с коррупцией
Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич
В других СМИ
Реклама
Фото
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и президент РФ Владимир Путин перед началом заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, 8 декабря
15
"В работе правозащитников не должно быть ограничений": что сказал Путин на заседании СПЧ
32
"Независимый курс страны": о чем Путин рассказал в послании Федеральному собранию
Мемориальная доска политику Евгению Примакову на фасаде дома в Скатертном переулке, где он жил с 1996 по 2015 год
8
Мемориальная доска в память о Евгении Примакове открыта в Москве
Интересное
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Крымский мост: главные факты о стройке века
Такой разный Брежнев: факты из жизни генсека СССР
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве скончался внук Сталина
2
Момент взрыва в переходе на станции "Коломенская" попал на видео
3
Варваре Карауловой дали 4,5 года за попытку примкнуть к ИГ
4
В переходе у метро "Коломенская" в Москве произошел взрыв
5
В Москве двое угонщиков совершили девять аварий, скрываясь от полиции
6
Туристов из Австралии в Индонезии провели "маршем позора" за кражу
7
Песков прокомментировал планы Навального участвовать в выборах президента России
Темы дня
Реклама