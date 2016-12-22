Песков: дела о коррупции нельзя расследовать по принципу "по секрету всему свету"

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МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Расследование коррупционных скандалов нельзя проводить по принципу "по секрету всему свету", считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Такое мнение он озвучил в интервью телеканалу "Россия 24".
"Президент говорил о том, что это (бороться с коррупцией) необходимо делать последовательно, не сбавляя темпов, но не делать это в режиме "по секрету всему свету", так, чтобы не нанести урон кому-то в результате этой борьбы с учетом того, что виновными людей признает в тех или иных преступлениях только суд", - сказал Песков.
Пресс-секретарь главы государства отметил, что действия, предпринимаемые по борьбе с коррупцией, безусловно, должны носить публичный, "но гораздо более дискретный характер". Этого требует и серьезность темы, и уровень тех людей, которые иногда подпадают под подозрение, считает он.