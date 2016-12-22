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Титов поставил Партии роста задачу пройти в Госдуму на следующих выборах

Политика
22 декабря, 16:01 дата обновления: 22 декабря, 16:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, декабря. /ТАСС
По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей, для этого необходимо "стать фабрикой смыслов, партией экспертов", принять в ряды партии "лидеров мнений из самых разных слоев общества"
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Борис Титов

Борис Титов

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Кандидаты от Партии роста должны на следующих выборах (в 2021 году) пройти в Госдуму. Такую задачу поставил перед партией ее председатель, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Наша задача - к 2021 году стать парламентской партией", - сказал он на внеочередном партийном съезде.

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Титов призвал однопартийцев принимать активное участие в региональных и муниципальных выборах и к 2021 году "иметь депутатов не менее чем в 20 законодательных собраниях и не менее 500 муниципальных депутатов".

Партия роста должна стать партией коллективного руководства, работающего по принципу демократического централизма, заявил Титов.

"Мы должны стать партией коллективного руководства, но жесткой дисциплины. У нас должен неукоснительно работать принцип демократического централизма", - сказал он на внеочередном партийном съезде.

На съезде должна быть изменена структура управления партии и ее устав. В настоящее время в партии, помимо должности председателя, предусмотрен пост заместителя председателя, им является вице-президент "Деловой России" Татьяна Марченко. Также в Партии роста есть федеральный политсовет, куда входят, к примеру, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев и предприниматель Дмитрий Потапенко, и генеральный совет.

Титов призвал однопартийцев стать "партией активных и организационно и финансово самостоятельных регионов", которая будет выступать с "альтернативной существующему курсу" программой.

"Мы должны стать партией модной, современной", - отметил он, подчеркнув, что партия продолжает позиционировать себя как партия предпринимателей.

В Партию роста весной этого года была переименована партия "Правое дело", тогда же ее председателем стал Титов. На выборах в Госдуму Партия роста набрала 1,29% по федеральному списку (при проходном барьере 5%), ни один из одномандатников партии в нижнюю палату не прошел.

По итогам выборов 18 сентября Партия роста сформировала фракцию в Законодательном собрании Санкт-Петербурга и провела в муниципальные представительные органы власти около 20 депутатов.

Президентские выборы

Партия роста пока думает, как будет участвовать в президентских выборах, выставит ли она своего кандидата или поддержит представителя другой политической силы, заявил Титов.

"Мы этот вопрос пока обсуждаем, пока еще есть время, мы думаем об участии и о том, кто будет участвовать. Это не обязательно моя кандидатура", - сказал он.

При этом он отметил, что Партия роста может поддержать какого-то другого кандидата.

"Думаю, по Навальному вопрос даже не будет ставиться перед членами нашей партии", - уточнил Титов.

Партия роста. Досье

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