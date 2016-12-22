ФСБ подготовила проект закона "О безопасности критической информационной инфраструктуры"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России представила членам Общественного совета при ФСБ разработанный проект федерального закона "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации". Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"За последнее время значительно участились попытки организации массированных кибератак на объекты российской финансовой, информационной и другой критически значимой для нормальной жизнедеятельности страны инфраструктуры, - заявил в ходе заседания председатель Общественного совета при ФСБ России Василий Титов. - У нас нет сомнений, что сегодня необходимо уделять больше внимания вопросам безопасности в интернете, чтобы обеспечить системное и эффективное противодействие любым киберугрозам".

Члены Общественного совета отметили "важность создания правовой и организационной основы, направленной на предупреждение компьютерных инцидентов и атак на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации", отметили в ЦОС, и решили оказать информационную поддержку законопроекту в период его рассмотрения Федеральным собранием.

"Принятие закона позволит создать правовую и организационную основу для надежного функционирования системы безопасности критической ИТ-инфраструктуры Российской Федерации, а также для предупреждения компьютерных инцидентов на ее объектах. Общественный совет при ФСБ России готов оказывать любую возможную экспертную помощь на всех стадиях прохождения этого своевременного и важного законопроекта", - сообщил Василий Титов.

Участники заседания также обсудили ход реализации в 2016 году проекта по накоплению денежных средств и оплате обучения детей сотрудников органов безопасности, погибших при проведении контртеррористических и иных специальных операций и мероприятий. Решено пролонгировать действие проекта на будущий год. В 2017 году Общественный совет планирует сделать акцент на усилении патриотического воспитания подрастающего поколения, предупреждении межэтнических и религиозных конфликтов, а также на противодействии попыткам фальсификации фактов и событий из истории отечественных органов безопасности, которые отмечают 100-летний юбилей.

Не останутся без внимания вопросы помощи детским домам, шефство над которыми осуществляет ФСБ России, а также работа по оказанию социальной поддержки военнослужащим, гражданам, уволенным с военной службы, и членам их семей.