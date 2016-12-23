Путин в двенадцатый раз соберет большую пресс-конференцию

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин соберет в пятницу почти 1,5 тысячи журналистов на традиционную декабрьскую большую пресс-конференцию. Для главы государства она станет двенадцатой. Впервые Путин отложил встречу на сутки: в четверг было прощание с убитым в Турции российским послом Андреем Карловым.

Драматический момент

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уверен, что представители СМИ с пониманием отнеслись к переносу пресс-конференции.

"Традиционно много журналистов из регионов, им придется на сутки продлить пребывание в Москве. Конечно, это будет непросто для многих сделать, но, в то же время, обстоятельства, которые подвинули президента на такое решение о переносе срока (пресс-конференции), конечно, воспринимаются всеми с пониманием, потому что это наше общее горе - смерть посла, и, конечно, его нужно (было) проводить в последний путь с честью", - подчеркнул представитель Кремля. Карлов погиб 19 декабря в Анкаре, 22 декабря его похоронили в Москве.

Песков не стал уточнять, потребуются ли на этот раз дополнительные меры безопасности во время пресс- конференции. "Здесь я не могу сказать, они (меры безопасности) на мероприятиях с участием главы государства обеспечиваются, конечно, по высшему разряду", - отметил он. По словам пресс-секретаря, как всегда в таких случаях, будут приняты "меры безопасности, которые соответствуют текущему моменту".

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Секреты внутренней кухни

Песков отмечает, что в Кремле прогнозируются не конкретные вопросы, а темы пресс-конференции. Так, по его мнению, во время нынешней пресс-конференции, как и во все предыдущие годы, главной темой станет внутрироссийская жизнь.

"Наша экономика, социальная сфера. Условия, с одной стороны, непростые и кризисные, но с другой - за этот год стали появляться первые признаки стабилизации. Я не сомневаюсь, что на этот счет будет много вопросов", - говорил представитель Кремля. На его взгляд, среди наиболее актуальных тем окажутся и проблемы социального обеспечения.

Песков полагает, что большая пресс-конференция, как и "Прямая линия" (ответы на вопросы россиян в прямом телеэфире), позволяет президенту актуализировать знания о стране и мире. По его словам, подготовка "длится несколько суток и держит серьезно в тонусе многих министров, которые в эти дни сидят у телефонов".

"Эти два формата позволяют президенту обновлять каждый раз весь массив знаний по всему, что связано и с международными делами, и с региональными делами, и внутрироссийскими делами, и с делами по безопасности. Во всех областях", - уточнил представитель Кремля. Он добавил, что к подготовке привлекаются все министерства и ведомства, предоставляющие справки и аналитические материалы главе государства. "И он весьма скрупулезно все это вычитывает, ... перепроверяет", - раскрыл "секрет внутренней кухни" Песков.

Пресс-секретарь полагает, что значительное внимание на этот раз будет уделено также международной обстановке. "Это Сирия. И в контексте Сирии очень многих интересует процесс развития наших Вооруженных сил", - привел пример Песков.

"Российско-американские отношения и выборы в США тоже наверняка будут представлять большой интерес для журналистов. Тем более, что аккредитовалось очень много американских журналистов. Многие из них даже специально приехали", - заметил представитель Кремля.

Участники встречи

Для освещения пресс-конференции Путина аккредитовано рекордное количество журналистов - 1437. Их список растет практически с каждым годом. Так, на первую пресс-конференцию в 2001 году были аккредитованы более 500 журналистов, в 2002 и 2003 годах - свыше 700, в 2004 году - около 750, в 2007 году - 1132, в 2008 году - 1364, в 2013 - 1327, в 2014 - 1259, в 2015 - 1392. Столь внушительная аудитория - одно из объяснений, почему ежегодную встречу российского лидера с представителями СМИ стали называть "большой".

В списке аккредитованных журналистов, опубликованном на сайте Кремля, абсолютное большинство составляют представители отечественных СМИ - федеральных и региональных, но значатся и корреспонденты из Японии, США, Китая, Германии, Франции, Испании, Швеции, Эстонии. Например, приглашение на общение с президентом получили сотрудники "Доброго ТВ", "Копейского рабочего", "Часа пик в Верхней Пышме", "Женского сообщества", "Тихого Дона", "Голоса Адыга".

Среди завсегдатаев - Мария Соловьенко из дальневосточного "Народного вече", которая несколько лет подряд заводила граничащие с фамильярностью диалоги с президентом. Судя по списку, собирается на пресс- конференцию и Владимир Маматов из кировской газеты "Репортер", в момент ставший известным поборник вятского кваса. Вновь среди желающих прийти на пресс-конференцию Путина и главный редактор газеты "Ваши 6 соток" Андрей Туманов, который в прошлые годы несколько раз получал право задать первый вопрос.

Но на этот раз в списке нет представительницы "Дождя" Ксении Собчак, дважды посещавшей большую пресс-конференцию. Ставшая недавно мамой, в декабре 2014 она вступила в полемику с Путиным.

Песков, предоставляющий право задать вопрос президенту, признается, что его "изрядно критикуют" за тот или иной выбор. "Но уже стало традицией, что мы отдаем приоритет так называемому кремлевскому пулу. Это те журналисты, которые на протяжении года колесят по стране, по миру, проводят сутки в самолетах, автобусах. Поэтому какой-то приоритет мы отдаем сначала им", - объясняет он.

Без регламента

Еще одно объяснение определения "большая" - отсутствие временного регламента разговора Путина с журналистами. Когда завершить беседу, решает сам глава государства. Самой короткой по времени - 1 час 33 минуты - была первая встреча с журналистами в 2001 году. Самой долгой стала пресс-конференция 2008 года, когда президент отвечал на вопросы 4 часа 40 минут. В прошлом декабре пресс-конференция заняла 3 часа 8 минут.

Общение Путина с представителями СМИ начнется в полдень по московскому времени. Обычно в самый разгар диалога президент отказывается от услуг пресс-секретаря и сам выбирает тех, кто задаст вопрос. Поэтому бывалые репортеры для привлечения внимания запасаются всевозможными "вспомогательными средствами". Поначалу "в моде" были рукописные таблички, но с годами их стали вытеснять яркие плакаты, флажки, мягкие игрушки, необычные головные уборы.

Первые семь пресс-конференций проходили в 14-м корпусе Кремля. После его демонтажа общение президента с прессой проводится в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной.

Путин прервал практику ежегодных встреч с журналистами лишь на тот период, когда занимал пост премьер-министра - с мая 2008 года по май 2012 года. Однако после избрания главой государства на шестилетний срок в 2012 году он вернулся к проведению больших пресс-конференций.

За кадром

Общение президента с журналистами покажут в прямом эфире телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и "Первый канал". Трансляцию намерены также вести радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".

Пресс-служба Кремля рекомендует аккредитованным журналистам собираться в Центре международной торговли с 8.30 мск. Вход закроется за час до начала мероприятия.

Переводить пресс-конференцию будут на английский, французский и немецкий языки. Для журналистов организованы буфет, беспроводной доступ к интернету и бесплатный автобус от ближайшей станции метро.

На память о пресс-конференции аккредитованные журналисты вместе с бейджами получили сувенирный набор - папку, блокнот, шариковую ручку, календарь на 2017 год. Дата следующей встречи - за несколько месяцев до президентских выборов в России - в нем не обозначена.