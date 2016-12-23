Совфед примет заявление в связи с убийством посла РФ в Турции

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МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации в пятницу на последнем заседании осенней сессии примет заявление в связи с убийством посла РФ в Турции Андрея Карлова, а также рассмотрит закон об организации детского отдыха и заслушает доклад министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой.
Как ранее заявил глава комитета палаты по международным делам Константин Косачев, в рамках заседания сенаторы намерены обратиться к парламенту Турции с призывом оказать содействие правоохранительным органам в расследовании убийства российского дипломата Андрея Карлова. Кроме того, члены верхней палаты призовут своих коллег-парламентариев к созданию надежной и эффективной системы мер по предотвращению террористических актов в будущем.
В рамках "правительственного часа" с докладом о приоритетных направлениях развития здравоохранения в РФ выступит глава Минздрава Вероника Скворцова.
Затем сенаторы намерены рассмотреть закон о единых требованиях к организации детского отдыха в РФ, а также закон о создании государственной системы учета контингента обучающихся.
Кроме того, членам верхней палаты предстоит ратифицировать ряд международных договоров, в том числе соглашения между Россией и Киргизией о сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов, а также договоренности России и Ирана о поощрении и взаимной защите капиталовложений.