Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.12:
$ 60.86
€ 63.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Совфед примет заявление в связи с убийством посла РФ в Турции

Политика
23 декабря, 0:05 UTC+3 МОСКВА 23, декабря. /ТАСС
На "правительственном часе" с докладом выступит глава Минздрава Вероника Скворцова
Материал из 1 страницы
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации в пятницу на последнем заседании осенней сессии примет заявление в связи с убийством посла РФ в Турции Андрея Карлова, а также рассмотрит закон об организации детского отдыха и заслушает доклад министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой.

Галерея
6 фото
© Илья Питалев/РИА Новости/POOL/ТАСС

Посол Андрей Карлов похоронен на Химкинском кладбище

Как ранее заявил глава комитета палаты по международным делам Константин Косачев, в рамках заседания сенаторы намерены обратиться к парламенту Турции с призывом оказать содействие правоохранительным органам в расследовании убийства российского дипломата Андрея Карлова. Кроме того, члены верхней палаты призовут своих коллег-парламентариев к созданию надежной и эффективной системы мер по предотвращению террористических актов в будущем.

В рамках "правительственного часа" с докладом о приоритетных направлениях развития здравоохранения в РФ выступит глава Минздрава Вероника Скворцова.

Затем сенаторы намерены рассмотреть закон о единых требованиях к организации детского отдыха в РФ, а также закон о создании государственной системы учета контингента обучающихся.

Кроме того, членам верхней палаты предстоит ратифицировать ряд международных договоров, в том числе соглашения между Россией и Киргизией о сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов, а также договоренности России и Ирана о поощрении и взаимной защите капиталовложений.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Убийство российского посла в Анкаре
В других СМИ
Реклама
Фото
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и президент РФ Владимир Путин перед началом заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, 8 декабря
15
"В работе правозащитников не должно быть ограничений": что сказал Путин на заседании СПЧ
32
"Независимый курс страны": о чем Путин рассказал в послании Федеральному собранию
Мемориальная доска политику Евгению Примакову на фасаде дома в Скатертном переулке, где он жил с 1996 по 2015 год
8
Мемориальная доска в память о Евгении Примакове открыта в Москве
Интересное
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Крымский мост: главные факты о стройке века
Такой разный Брежнев: факты из жизни генсека СССР
Россия 2016
Разбавили рутину болотом. Как два брата извлекли выгоду из погружения в трясину
Беги, Петр, беги. Инвалид-марафонец надеется совершить кругосветный забег
Вокруг света на одну пенсию. Как баба Лена из Красноярска покоряет мир
Мальчик и динозавры. Степан Савельев увлек древними ящерами весь Рунет
Горничная на миллион. Как возвращенные постояльцу деньги подняли репутацию отеля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Грустный праздник: Россия отказалась от этапа Кубка мира по биатлону
2
Литовский суд признал обоснованным штраф "Газпрому" в €35,6 млн
3
Полицейские в ходе рейдов в Иркутске за сутки изъяли 10 тыс. бутылок "Боярышника"
4
IBU не отстранил российских биатлонистов от участия в международных соревнованиях
5
Представитель штаба: заявление Трампа касалось угрозы распространения ядерного оружия
6
В Братске отмечен первый случай отравления метанолом
7
Тариф "Платона" в 2017 году будет увеличен вдвое
Темы дня
Реклама