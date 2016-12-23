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Путин и Нетаньяху обсудили вопросы взаимодействия в борьбе с терроризмом

Политика
23 декабря, 0:37 UTC+3
С начала недели это уже второй телефонный разговор между лидерами России и Израиля
Материал из 1 страницы
Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху

Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху

© Михаил Метцель/ТАСС, архив

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе Тель-Авива, обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы взаимодействия в борьбе с терроризмом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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"Продолжен обмен мнениями по текущей ситуации в ближневосточном регионе. Подтверждена готовность к дальнейшему активному взаимодействию в области борьбы с терроризмом", - говорится в сообщении.

С начала недели это уже второй телефонный разговор между лидерами двух стран. В среду, 21 декабря, Нетаньяху в разговоре с Путиным выразил соболезнования в связи с гибелью посла России в Турции Андрея Карлова и заявил о готовности наращивать сотрудничество с РФ в борьбе с терроризмом.

В середине декабря в интервью телеканалу CBS израильский премьер заявил, что отношения его страны и России можно охарактеризовать как дружественные, однако Соединенные Штаты остаются для еврейского государства "неизменным союзником"

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Темы
Противодействие терроризму в России
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Нетаньяху, Биньямин Путин, Владимир Владимирович
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