Путин и Нетаньяху обсудили вопросы взаимодействия в борьбе с терроризмом

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МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе Тель-Авива, обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы взаимодействия в борьбе с терроризмом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Продолжен обмен мнениями по текущей ситуации в ближневосточном регионе. Подтверждена готовность к дальнейшему активному взаимодействию в области борьбы с терроризмом", - говорится в сообщении.
С начала недели это уже второй телефонный разговор между лидерами двух стран. В среду, 21 декабря, Нетаньяху в разговоре с Путиным выразил соболезнования в связи с гибелью посла России в Турции Андрея Карлова и заявил о готовности наращивать сотрудничество с РФ в борьбе с терроризмом.
В середине декабря в интервью телеканалу CBS израильский премьер заявил, что отношения его страны и России можно охарактеризовать как дружественные, однако Соединенные Штаты остаются для еврейского государства "неизменным союзником"