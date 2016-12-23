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СФ одобрил запрет чиновникам и силовикам владеть зарубежными активами через третьих лиц

Политика
23 декабря, 10:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС
Закон разработан во исполнение Национального плана противодействия коррупции и касается всех категорий граждан, кому сейчас запрещено иметь счета за рубежом
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МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в пятницу одобрил закон, который дает новое, более точное определение понятию "иностранные финансовые инструменты" (ИФИ) и запрещает владение ими депутатам, чиновникам и силовикам, в том числе через третьих лиц или доверительное управление. Документ был разработан во исполнение Национального плана противодействия коррупции и касается всех категорий граждан, кому сейчас запрещено иметь счета за рубежом.

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Как отмечается в пояснительной записке к закону, он направлен на снятие неопределенности в нормативном определении понятия "иностранные финансовые инструменты". Документ также закрепляет, что запрет на владение, пользование иностранными финансовыми инструментами включает в себя прямое и косвенное (через третьих лиц) владение и пользование такими инструментами. Кроме того, он вносит дополнения в ряд федеральных законов, содержащих нормы о запрете для определенных категорий лиц владеть и пользоваться ИФИ. В частности, были внесены дополнения, определяющие, что указанное в них понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в значении закона о запрете чиновникам иметь счета и вклады за рубежом.

При этом закон конкретизирует категории иностранных финансовых инструментов, владение которыми попадает под запрет.

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