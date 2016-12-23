Спикер ПАСЕ посетит РФ во второй декаде января

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МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт посетит РФ во второй декаде января, сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Глава ПАСЕ Аграмунт приедет в Москву во второй декаде января. Дата уже есть", - сказал Володин. Он уточнил, что это будет первая встреча руководства ПАСЕ с представителями новоизбранного состава Госдумы.
Делегацию РФ в ПАСЕ окончательно сформируют после визита Аграмунта.
"Наша делегация в рамках фракции сформирована. А что касается принятия решения Совета (Думы), оно будет тогда, когда это будет нужно делать, причем мы будем это делать синхронно с Советом Федерации", - сказал Володин журналистам. "Мы эту тему сначала обсудим с Педро Аграмунтом, затем обсудим итоги этой встречи на Совете Думы и примем решение", - пояснил Володин.
"Единая Россия" будет выдвигать вице-спикера Госдумы Петра Толстого на пост главы делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы.
"Планируется на условиях консенсуса, чтобы главой этой делегации был Петр Олегович Толстой, - сказал Володин. - У него есть все для этого". "Мы этот вопрос обсуждали со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, главой МИД РФ Сергеем Лавровым, с главой комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким", - добавил он.
Председатель Госдумы указал, что таким образом повышается статус руководителя российской делегации, которую в предыдущих созывах возглавлял глава комитета Госдумы по международным делам.