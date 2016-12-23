Путин отметил решающее участие российских военных в операции по освобождению Алеппо

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МОСКВА. 23 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал освобождение Алеппо важнейшим шагом на пути нормализации ситуации в Сирии и регионе в целом, отметил решающее участие в этой операции российских военных.
"Освобождение Алеппо от радикальных элементов является важнейшей составляющей полной нормализации в Сирии, и я надеюсь, в регионе в целом", - сказал глава государства на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. "И эта операция, безусловно, здесь нет никаких сомнений, особенно в завершающей ее части, касающейся гуманитарной операции, завершилась при прямом участии, если не сказать при решающем участии и влиянии, наших военнослужащих", - подчеркнул Путин.
Работа по достижению окончательного примирения в Сирии будет продолжена с участием всех заинтересованных сторон, в том числе сирийского руководства, Ирана и Турции, заявил президент РФ.
"Мы с партнерами из Ирана, Турции, разумеется, с сирийским руководством, другими странами региона, со всеми заинтересованными государствами должны будем продолжить работу по окончательному примирению", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что "нужно сделать все, чтобы боевые действия прекратились на всей территории Сирии". "Во всяком случае, мы будем к этому стремиться", - заверил глава государства.