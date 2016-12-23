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Путин считает, что обладает достаточной информацией для отстранения Улюкаева от должности

Политика
23 декабря, 12:38 дата обновления: 23 декабря, 12:56 UTC+3
При этом президент РФ считает, что необходимо дождаться решения суда
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Алексей Улюкаев

Алексей Улюкаев

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что не общался с бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым и считает, что обладает достаточной информацией, чтобы отстранить его от должности в связи с утратой доверия.

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"С Алексеем Улюкаевым не разговаривал. Я считаю, что тех материалов, которые были предоставлены оперативными службами, достаточно для того, чтобы отстранить его от занимаемой должности в связи с утратой доверия", - заявил он на большой пресс-конференции.

При этом президент считает, что необходимо дождаться решения суда. "Во что это выльется, мы посмотрим по результатам рассмотрения дела в суде. До этого делать каких-то предварительных выводов нецелесообразно и вредно", - сказал он.

Улюкаев был задержан 14 ноября при получении взятки в 2 млн долларов за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" выкупить у государства 50,08% акций "Башнефти". По данным следствия, речь идет о вымогательстве взятки, сопряженном с угрозами в адрес представителей "Роснефти".

Экс-министру предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с ее вымогательством и в особо крупном размере"). 15 ноября президент РФ освободил Улюкаева от должности министра в связи с утратой доверия. Он помещен под домашний арест на срок до 15 января.

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