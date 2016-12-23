Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.12:
$ 60.85
€ 63.54
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин обещает сказать, пойдет ли он на выборы в 2018 году, когда "созреет время"

Политика
23 декабря, 12:49 дата обновления: 23 декабря, 15:19 UTC+3 МОСКВА 23, декабря. /ТАСС
Президент РФ допускает возможность досрочных выборов в России, но не считает необходимым такой шаг
Материал из 1 страницы

ТАСС/Ruptly

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает преждевременным говорить о возможности его участия в президентских выборах 2018 года.

Услышав на большой пресс-конференции соответствующий вопрос от журналиста газеты "Коммерсантъ" Андрея Колесникова, глава государства с иронией отметил: "Провокатор. Все время этим занимается". При этом президент добавил, что данный вопрос - "покушение с негодными средствами", так как ответ на него "будет стандартным".

"Время созреет, я буду смотреть на то, что происходит в стране, в мире, и исходя из того, что мы сделали, исходя из того, что мы можем сделать, как мы должны делать, будет принято решение и об участии моем или неучастии в будущих выборах президента Российской Федерации", - сказал глава государства.

Отвечая ранее на пресс-конференции на вопрос журналиста Wall Street Journal о том, возможны ли досрочные выборы в России, Путин отметил: "Возможно, но не целесообразно".

Выборы президента России должны состояться в марте 2018 года, согласно Конституции, Путин имеет право баллотироваться на новый срок.

Смотрите также

Директор ЦРУ не поддерживает проведение кибератак против России
Эксперт: США чаще всех в мире вмешиваются в чужие выборы
Песков прокомментировал планы Навального участвовать в выборах президента России

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Большая пресс-конференция Владимира Путина 2016
Страны
США
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
В других СМИ
Реклама
Фото
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и президент РФ Владимир Путин перед началом заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, 8 декабря
15
"В работе правозащитников не должно быть ограничений": что сказал Путин на заседании СПЧ
32
"Независимый курс страны": о чем Путин рассказал в послании Федеральному собранию
Мемориальная доска политику Евгению Примакову на фасаде дома в Скатертном переулке, где он жил с 1996 по 2015 год
8
Мемориальная доска в память о Евгении Примакове открыта в Москве
Интересное
Товарные потоки после введения РФ контрсанкций: какие продукты интересуют россиян
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Крымский мост: главные факты о стройке века
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн
2
Джентилони сообщил Меркель о ликвидации берлинского террориста
3
В Петербурге зарегистрирована первая за сезон смерть от гриппа
4
Fitch отзывает рейтинги всех российских компаний по национальной шкале
5
На Мальте сел захваченный ливийский самолет
6
Путин заверил, что в ближайшие дни будет объявлено о начале подачи российского газа в Крым
7
Долгов призвал Обаму доразобраться с проблемами США, а не требовать отмены закона об НКО
Темы дня
Реклама