Путин обещает сказать, пойдет ли он на выборы в 2018 году, когда "созреет время"

ТАСС/Ruptly

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает преждевременным говорить о возможности его участия в президентских выборах 2018 года.

Услышав на большой пресс-конференции соответствующий вопрос от журналиста газеты "Коммерсантъ" Андрея Колесникова, глава государства с иронией отметил: "Провокатор. Все время этим занимается". При этом президент добавил, что данный вопрос - "покушение с негодными средствами", так как ответ на него "будет стандартным".

"Время созреет, я буду смотреть на то, что происходит в стране, в мире, и исходя из того, что мы сделали, исходя из того, что мы можем сделать, как мы должны делать, будет принято решение и об участии моем или неучастии в будущих выборах президента Российской Федерации", - сказал глава государства.

Отвечая ранее на пресс-конференции на вопрос журналиста Wall Street Journal о том, возможны ли досрочные выборы в России, Путин отметил: "Возможно, но не целесообразно".

Выборы президента России должны состояться в марте 2018 года, согласно Конституции, Путин имеет право баллотироваться на новый срок.