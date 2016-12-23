Путин обещает сказать, пойдет ли он на выборы в 2018 году, когда "созреет время"

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МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает преждевременным говорить о возможности его участия в президентских выборах 2018 года.
Услышав на большой пресс-конференции соответствующий вопрос от журналиста газеты "Коммерсантъ" Андрея Колесникова, глава государства с иронией отметил: "Провокатор. Все время этим занимается". При этом президент добавил, что данный вопрос - "покушение с негодными средствами", так как ответ на него "будет стандартным".
"Время созреет, я буду смотреть на то, что происходит в стране, в мире, и исходя из того, что мы сделали, исходя из того, что мы можем сделать, как мы должны делать, будет принято решение и об участии моем или неучастии в будущих выборах президента Российской Федерации", - сказал глава государства.
Отвечая ранее на пресс-конференции на вопрос журналиста Wall Street Journal о том, возможны ли досрочные выборы в России, Путин отметил: "Возможно, но не целесообразно".
Выборы президента России должны состояться в марте 2018 года, согласно Конституции, Путин имеет право баллотироваться на новый срок.