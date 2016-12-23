Путин: Керченский мост будет полезен при нормализации отношений с Киевом

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Керченский мост послужит развитию не только туризма, но и экономики Крыма, а также будет особенно полезен после нормализации отношений с Украиной. Уверенность в этом высказал президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции.

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Он отметил, что этот инфраструктурный проект востребован. "Кстати говоря, он будет отражаться и на экономике, без всяких сомнений, а не только на туристических потоках", - сказал Путин. "Я надеюсь и уверен, что рано или поздно произойдет у нас и нормализация отношений с Украиной. Это будет очень полезно и для развития российско-украинских и коммерческих, и гуманитарных связей на будущее", - добавил президент РФ.

Отвечая на вопрос крымского журналиста о том, как лучше называть этот мост, Путин отметил, что за ним уже закрепилось название "Керченский". "Это же не я придумал. Я придумал его строить, но вы придумали как его назвать", - с улыбкой сказал глава государства. Он напомнил, что проекты создания транспортного перехода через Керченский пролив "были еще в царские времена, потом в советское время, потом (немецкие) оккупанты его фактически построили, но построили не должным образом - его ледоходом снесло".

Развитие судостроения, АПК и туризма в Крыму

Президент РФ считает, что в Крыму есть перспективы для развития судостроения, туризма, сельского хозяйства и ряда других отраслей.

Отвечая на вопрос журналиста из Крыма, глава государства перечислил отрасли, которые, по его мнению, могут быть перспективными для полуострова. "Это, разумеется, судоремонт, судостроение, отдельные направления химической промышленности (они уже есть и в принципе работают неплохо, их нужно только поддержать); разумеется, сельское хозяйство", - сказал Путин, отметив, что на поддержку АПК в Крыму в этом году направлено 3 млрд рублей, что в пять раз больше, чем в 2015 г. и в 10 раз выше показателей 2014 г. "Нужно только эти деньги осваивать эффективно и добиться максимальной отдачи", - подчеркнул президент.

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Также среди перспективных сфер для Крыма Путин назвал туризм. "Я просто нисколько не сомневаюсь, что с введением Керченского моста и объем туристических поездок резко возрастет", - подчеркнул глава государства.

Президент также выразил надежду на развитие на полуострове высокотехнологичных отраслей, "чтобы они не нарушали окружающую среду, не наносили ей какого-то ущерба, но создавали бы высокотехнологичные и высокооплачиваемые рабочие места".

В Крыму начнут строительство двух мощных электростанций, а общая генерация электроэнергии достигнет 2 тыс. мегаватт, добавил Путин.

"После того, как газ придет, а он придет туда уже в течение ближайших двух-трех дней, начнется строительство двух электростанций в Крыму. Обе - мощностью 470 мегаватт. Это будет означать, что общая генерация составит около 2 тысяч мегаватт - где-то 1,95 тыс. мегаватт - 1,9 тысяч мегаватт", - сказал Путин.

Речь идет о строительстве на полуострове двух тепловых электростанций: в столице Крыма и в Севастополе суммарной мощностью 940 мегаватт. Введение в эксплуатацию первых блоков обеих ТЭС запланировано на сентябрь 2017 года. На втором этапе, по данным Минэнерго РФ, будут введены в эксплуатацию еще два блока такой же мощности. Введение в эксплуатацию этих ТЭС позволит Крыму надежно обеспечить полуостров собственными энергоресурсами.

По прогнозу властей региона, энергодефицит в Крыму будет погашен до 2020 года, в том числе благодаря вводу ПГУ-ТЭС в Симферополе, а также модернизации крымской ТЭЦ