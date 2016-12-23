Путин: Рейган порадовался бы победе Трампа, в которую никто не верил

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Рональд Рейган порадовался бы победе республиканцев на выборах в США, в том числе, в борьбе за президентский пост, хотя в нее никто в Соединенных Штатах не верил. Об этом заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции.

"Рейган, мне кажется, порадовался бы, что представители его партии везде побеждают, - сказал он. - И порадовался бы за вновь избранного президента, который тонко почувствовал настроения общества и работал именно в этой парадигме, до конца шел, хотя никто не верил, кроме нас с вами, в то, что он победит".

"Выдающиеся деятели американской истории из числа демократов - они бы точно перевернулись, потому что это был выдающийся деятель мировой и американской истории, когда в самые тяжелые годы Великой депрессии конца 1930-х годов, во время Великой Отечественной войны он сплотил нацию", - продолжил глава российского государства.

"Сегодняшняя администрация разделяет ее", - подчеркнул Путин.

Свалить неудачи

Действующая администрация США пытается свалить все свои неудачи на внешние факторы, но там есть свои системные проблемы, считает Путин.

"Все попытки свалить свои неудачи действующая администрация и руководство Демократической партии США пытаются свалить на внешние факторы, - сказал он. - В этой связи у меня возникает вопрос и некоторые соображения".

"Мы знаем, что Демпартия проиграла не только президентские выборы, но и выборы в Сенат, где у республиканцев большинство, в Конгресс, где у республиканцев большинство. Это что, тоже наша, моя работа? А потом устроили пир горой на развалинах часовни XVII века. Часовню мы тоже развалили?", - сказал Путин. "Все это не так. Все это говорит о том, что есть системные проблемы у действующей администрации", - подчеркнул президент.

Он добавил, что "есть определенный разрыв в представлении о том, что такое хорошо и что такое плохо у элит и у широких народных масс".

Архаичная система

Президент считает, что основная проблема демократии в США заключается в архаичности избирательной системы государства.

"По поводу демократии. Да, есть проблемы, мы давно об этом говорим, наши американские партнеры отмахивались от этого. Проблема прежде всего в архаичности избирательной системы Соединенных Штатов", - сказал он.

Путин пояснил, что выборы президента в США проходит в два этапа. "Не прямым тайным голосованием (выбирают президента), а сначала выборщиков, а потом выборщики выбирают главу государства", - отметил он.

При этом, по словам Путина, "за частью штатов сохраняются преференции".

Глава государства отметил, что представители Демократической партии США забыли о первоначальном значении слова "демократический", так как допустили на президентских выборах использование административного ресурса.

"То, что правящая на сегодняшний день пока еще партия, которая называется Демократическая, явно позабыла первоначальный смысл этого названия, - это очевидно, если учесть использование административного ресурса абсолютно беззастенчивое и призывы к выборщикам не подчиняться решению избирателей", - сказал Путин.

"Я рассчитываю, что после того как все предвыборные страсти улягутся, американское общество - а это великая страна - сделает выводы и будет иметь это в виду при следующих избирательных кампаниях", - подчеркнул Путин.

Он также считает, что призывы к выборщикам США голосовать вопреки своим обязательствам против Дональда Трампа - шаг в направлении раскола страны.

"Призыв к выборщикам не голосовать за того или иного кандидата, в данном случае, избранного президента, это шаг в направлении разделения нации", - сказал он.

Второй этап президентских выборов в США - голосование коллегии выборщиков - прошел 19 декабря. По его итогам республиканец Дональд Трамп набрал 304 голоса, демократ Хиллари Клинтон - 227 голосов. Эти результаты несколько разошлись с итогами волеизъявления граждан в день выборов президента 8 ноября (306 голосов - у Трампа, 232 голоса - у Клинтон), так как семь выборщиков проигнорировали волю избирателей и проголосовали по своему усмотрению.

Картина мира

Путин отметил, что у значительной части американского народа совпадают представления о мире с традиционными ценностями России.

"То, что значительная часть республиканских избирателей поддерживают президента России, я отношу даже не на свой личный счет, - сказал он. - Это значит, что у значительной части американского народа совпадают представления о том, как должен быть устроен мир, чем мы должны заниматься, где наши общие опасности и проблемы".

"Это очень хорошо, что есть люди, которые симпатизируют нам в представлениях о традиционных ценностях, - добавил президент. - Это хорошая предпосылка для выстраивания отношений между двумя такими мощными странами как США и Россия на этой базе, на базе взаимной симпатии народов друг к другу".

Польза народам

Президент выступил за конструктивные и деловые отношения с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом и лидерами Демократической партии США.

"Мне бы очень хотелось, чтобы и с вновь избранным президентом, и с будущими лидерами Демократической партии выстраивались бы деловые, конструктивные отношения, чтобы это шло на пользу и США, и Российской Федерации, и народам обеих стран", - сказал он.

Хорошим основанием для выстраивания конструктивных отношений, по мнению Путина, стали бы общие ценности. Как указал глава российского государства, значительная часть народа США разделяет представления о них с россиянами.