Путин подписал протокол к соглашению о размещении авиации ВС РФ в Сирии

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МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин распорядился подписать протокол к соглашению о размещении авиационной группы Вооруженных сил РФ в Сирии. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
"Положениями протокола регулируются вопросы размещения российской авиационной группы Вооруженных сил России, ее движимого и недвижимого имущества на территории Сирийской Арабской Республики, а также вопросы, касающиеся обеспечения ее функционирования", - говорится в сообщении.
Кроме того, протокол уточняет статус личного состава российской авиационной группы, членов семей личного состава, а также компетентных органов российской стороны, отмечается в сообщении.
Этим же распоряжением президент поручил Минобороны России провести с участием МИД РФ переговоры с сирийской стороной и подписать протокол от имени РФ.
Президент России также распорядился подписать соглашение с Сирией о расширении пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в сирийском порту Тартус.
"Владимир Путин подписал распоряжение о подписании соглашения между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о расширении территории пункта материально- технического обеспечения Военно-морского флота Российской Федерации в районе порта Тартус и заходах военных кораблей Российской Федерации в территориальное море, внутренние воды и порты Сирийской Арабской Республики", - говорится в сообщении.
Этим же распоряжением президент поручил Минобороны России провести с участием российского МИДа переговоры с сирийской стороной и подписать соглашение от имени РФ.
Как отмечает в сообщении на сайте Кремля, положения этого соглашения регулируют вопросы, касающиеся расширения территории пункта МТО в районе порта Тартус, развития и модернизации его инфраструктуры. Также этот документ определяет порядок захода военных кораблей России в территориальное море, внутренние воды и порты Сирии.
Кроме того, соглашение определяет статус личного состава пункта МТО, членов семей личного состава, а также компетентных органов российской стороны.
В начале октября заместитель министра обороны РФ Николай Панков сообщил, что Россия планирует разместить в сирийском Тартусе на постоянной основе военно-морскую базу. Сейчас в Тартусе находится пункт материально-технического обеспечения российских кораблей. Также в провинции Латакия на аэродроме Хмеймим базируется российская авиагруппа.