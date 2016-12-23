Путин ответил на обвинения в адрес России в кибератаках

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Проигравшая сторона всегда ищет виноватых на стороне, считает президент РФ Владимир Путин. Так он отреагировал на обвинения в адрес России в организации кибератак на США, о которых речь зашла на большой пресс-конференции.

"Я уже говорил, что проигравшая сторона всегда ищет виноватых на стороне. Лучше бы искали у самих себя проблемы", - считает российский лидер. По его словам, обвинители все время забывают о главном. "Какие-то хакеры вскрыли, допустим, почту руководства Демократической партии США. Как в США правильно сказал избранный президент, кто знает, что это за хакеры, может они в другой стране находились, а не в России, может они лужа на диване или в кровати это сделали. Главное, на мой взгляд, это суть информации, которую хакеры предоставили общественному мнению", - подчеркнул президент.

По мнению Путина, "лучшим доказательством того, что хакеры вскрыли правдивую информацию, является то, что после того как хакеры показали манипуляцию общественным мнением внутри Демпартии одного кандидата против другого, господина Сандерса, руководитель Национального комитета Демократической партии подала в отставку. Это значит, что она признала, что хакеры показали правду". Путин выразил недоумение, насчет того, что вместо того, чтобы извиниться перед своими избирателями, американские чиновники начали доискиваться до происхождения хакерских атак.