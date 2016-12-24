Путин обсудил на Совбезе сирийское урегулирование и подготовку к саммитам ЕврАзЭС и ОДКБ

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МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ сирийское урегулирование, а также подготовку к предстоящим в понедельник саммитам ЕврАзЭС и ОДКБ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"На совещании обсуждалась ситуация в сирийском урегулировании с учетом завершившейся операции сирийских Вооруженных сил по освобождению Алеппо от боевиков, а также ход подготовки к возможной встрече в рамках сирийского урегулирования в Астане", - сказал он.
"Были затронуты различные вопросы, связанные с подготовкой к предстоящим в понедельник в Санкт-Петербурге встречам в верхах в рамках ЕврАзЭС и ОДКБ" - добавил Песков.
По словам пресс-секретаря, речь на совещании также шла о некоторых вопросах внутрироссийской социально-экономической повестки дня.
В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры - внутренних дел Владимир Колокольцев, иностранных дел Сергей Лавров, обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.