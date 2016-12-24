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Медведев поздравил Алиева с 55-летием и обсудил некоторые вопросы сотрудничества

Политика
24 декабря, 15:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, декабря. /ТАСС
В сообщении пресс-службы правительства РФ отмечается, что стороны "затронули также отдельные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества"
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МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе телефонного разговора поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с 55-летием.

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Путин поздравил Алиева с 55-летием

Об этом сообщила пресс-служба российского кабмина.

"Состоялся телефонный разговор Дмитрия Медведева с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, - отмечается в сообщении. - Председатель правительства России поздравил Ильхама Алиева с 55-летием".

В сообщении пресс-службы правительства РФ отмечается, что стороны "затронули также отдельные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества".

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Персоны
Алиев, Ильхам Гейдар оглы Медведев, Дмитрий Анатольевич
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Россия Азербайджан
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