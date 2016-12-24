Медведев поздравил Алиева с 55-летием и обсудил некоторые вопросы сотрудничества

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе телефонного разговора поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с 55-летием.

Об этом сообщила пресс-служба российского кабмина.

"Состоялся телефонный разговор Дмитрия Медведева с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, - отмечается в сообщении. - Председатель правительства России поздравил Ильхама Алиева с 55-летием".

В сообщении пресс-службы правительства РФ отмечается, что стороны "затронули также отдельные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества".