В МИД РФ назвали демонтаж Памятника благодарности в Польше актом демонстративного цинизма

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. МИД РФ назвал "очередным актом демонстративного цинизма" начавшийся на днях демонтаж Памятника благодарности, установленного в польском городе Ланьцут в ознаменование подвига советских воинов, освобождавших Польшу от нацистской оккупации. Об этом говорится в комментарии, размещенном на сайте дипведомства.

"Речь идет об очередном акте демонстративного цинизма. Польские власти не просто в который раз пренебрегли межгосударственным договором о дружественном и добрососедском сотрудничестве от 1992 г. и межправительственным соглашением о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий от 1994 г., которые требуют заботиться о памятниках", - отметили в дипведомстве.

МИД РФ предостерег власти Польши от принятия поправок к законодательству, которые фактически откроют путь к уничтожению советских и российских памятников на территории страны.

"Нам известно о готовящихся поправках к польскому законодательству, запрещающему "пропаганду коммунизма или другого тоталитарного строя". Их принятие откроет путь к массовому истреблению советских/российских памятников в Польше. Хотим решительно предостеречь польскую сторону от такого необдуманного шага во избежание дополнительных осложнений в наших и без того непростых двусторонних отношениях", - говорится в комментарии.

В дипведомстве подчеркнули, что никаких консультаций о демонтаже с РФ, как того требуют международно-правовые обязательства Варшавы, не проводилось. "Нам и всему цивилизованному сообществу показывают, как в Польше относятся к трагическим страницам недавней истории, когда народам Европы ценой огромных жертв и усилий удалось отстоять свою свободу и независимость. Только в этом году такая участь в Польше постигла семь памятников советским воинам, было зафиксировано пятнадцать актов вандализма на советских мемориальных объектах, в т. ч. девять - на кладбищах", - отмечается в комментарии.