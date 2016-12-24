Трудовая партия России будет участвовать в 2017 г. в муниципальных и региональных выборах

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МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Трудовая партия России планирует в следующем году активно участвовать в выборах в региональные заксобрания и органы власти муниципалитетов. Об этом сообщил ТАСС лидер партии Сергей Вострецов по итогам прошедшего съезда.
По его словам, в этом году партия очень ограниченно участвовала в выборах, выдвинув кандидатов лишь в заксобрание Дагестана. "В 2017 году будем выдвигаться практически во всех субъектах, где будут проходить выборы, но больший упор сделаем на муниципальные выборы", - сказал Вострецов. Он отметил, что перед партией поставлена задача ближайшие четыре года максимально участвовать в муниципальных кампаниях.
В планах Трудовой партии России - не допустить "раскачки" настроений в трудовых коллективах. По словам Вострецова, задержки зарплат на предприятиях бывают, но они не критические, деньги выплачивают максимум в течение двух недель.
Также партия намерена бороться за упрощение режима забастовок и ухода от премиальной оплаты труда. "По закону забастовку провести сегодня практически невозможно, а оплата труда состоит из оклада и премии, премия доходит до 60% заработка, работодатель может лишить работника премии", - отметил Вострецов.
Он добавил, что профсоюзы на сегодняшний день есть только на 25% предприятий в России.
Трудовая партия России была образована в 2012 году при содействии Объединения профсоюзов России "Соцпроф".