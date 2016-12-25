Путин в Петербурге встретится с Назарбаевым и примет участие в саммитах ЕврАзЭС и ОДКБ

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МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в воскресенье оправляется в Санкт-Петербург, где встретится с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, а на следующий день примет участие в саммитах Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Путин обсудит с Назарбаевым актуальные двусторонние и международные вопросы. Как уточнял ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, лидеры двух стран "в воскресенье вместе посетят ряд объектов". По словам Пескова, в рамках двухдневной поездки у Путина возможны и другие двусторонние встречи, но не стал уточнять, с кем именно. "Так или иначе, со всеми участниками Путин пообщается", - сказал он.
Второй день поездки будет посвящен встречам в многостороннем формате. Так, на заседании Высшего Евразийского экономического совета лидеры Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России подведут итоги первых двух лет работы Союза и наметят ориентиры по дальнейшему развитию этого интеграционного объединения. Центральным событием саммита станет планируемое подписание Договора о Таможенном кодексе ЕврАзЭС, отметили в Кремле. Ожидается также принятие ряда других важных многосторонних документов, в том числе направленных на продвижение процесса формирования единого евразийского рынка товаров и услуг. Кроме того, главам государств предстоит утвердить Основные направления международной деятельности Союза на 2017 год и рассмотреть различные аспекты сотрудничества с ключевыми торгово-экономическими партнерами Евразийского союза.
В рамках сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ лидеры Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана обсудят актуальные сферы союзнического взаимодействия в рамках Организации и обеспечение ее текущей деятельности. Планируется обмен мнениями по ключевым вопросам глобальной и региональной повестки дня, включая тематику противодействия террористическим и экстремистским угрозам, борьбы с незаконным оборотом наркотиков и оружия.