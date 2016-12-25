Оренбургское отделение "Единой России" возглавил вице-спикер областного заксобрания

СМИ: Америке Трампа придется превзойти российские средства противодействия ПРО СШАМеждународная панорама 25 декабря, 19:56
Панихиды по жертвам авиакатастрофы Ту-154 пройдут во всех православных храмахОбщество 25 декабря, 19:42
Младший сын Лукашенко признался, что не очень хотел бы становиться преемником отцаМеждународная панорама 25 декабря, 19:36
СКА одержал девятую победу подряд, обыграв "Нефтехимик" в матче КХЛСпорт 25 декабря, 19:34
Журналисты скорбят о своих погибших в катастрофе Ту-154 коллегахОбщество 25 декабря, 19:30
Эрдоган выразил Путину соболезнования в связи с катастрофой Ту-154Международная панорама 25 декабря, 19:21
Миллер: доходы могут позволить "Зениту" развиваться и без "Газпрома"Спорт 25 декабря, 19:08
Обнаружены фрагменты тел погибших в катастрофе Ту-154Происшествия 25 декабря, 19:06
Глава комиссии спортсменов МОК выступила за участие игроков НХЛ в Олимпиаде-2018Спорт 25 декабря, 19:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ОРЕНБУРГ, 25 декабря. /Корр. ТАСС Наталия Вълкова/. Вице-спикер Законодательного собрания Оренбургской области Олег Димов избран секретарем Оренбургского регионального отделения партии "Единая Россия". Об этом сообщили ТАСС в региональном отделении партии.
"Для голосования были предложены две кандидатуры: первого заместителя секретаря Регионального отделения Партии, вице-спикера областного парламента Олега Димова и заместителя секретаря, депутата областного парламента Татьяны Шукуровой. По итогам тайного голосования секретарем избран Олег Димов'", - сказали в пресс-службе.
Олег Димов дважды назначался вице-губернатором - с августа 2011 года был заместителем председателя правительства, руководителем аппарата губернатора до апреля 2012 года, когда он возглавил филиал "ТНК-ВР Оренбург". После расформирования филиала он вновь вернулся в региональное правительство в октябре 2013 года в должности вице-губернатора по внутренней политике. С 2015 года является депутатом Законодательного собрания Оренбургской области, после новых выборов в областной парламент в сентябре избран вице-спикером парламента.
Ранее секретарем регионального отделения партии был Игорь Сухарев, который в сентябре стал депутатом Госдумы.