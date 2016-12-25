Оренбургское отделение "Единой России" возглавил вице-спикер областного заксобрания

ОРЕНБУРГ, 25 декабря. /Корр. ТАСС Наталия Вълкова/. Вице-спикер Законодательного собрания Оренбургской области Олег Димов избран секретарем Оренбургского регионального отделения партии "Единая Россия". Об этом сообщили ТАСС в региональном отделении партии.

"Для голосования были предложены две кандидатуры: первого заместителя секретаря Регионального отделения Партии, вице-спикера областного парламента Олега Димова и заместителя секретаря, депутата областного парламента Татьяны Шукуровой. По итогам тайного голосования секретарем избран Олег Димов'", - сказали в пресс-службе.

Олег Димов дважды назначался вице-губернатором - с августа 2011 года был заместителем председателя правительства, руководителем аппарата губернатора до апреля 2012 года, когда он возглавил филиал "ТНК-ВР Оренбург". После расформирования филиала он вновь вернулся в региональное правительство в октябре 2013 года в должности вице-губернатора по внутренней политике. С 2015 года является депутатом Законодательного собрания Оренбургской области, после новых выборов в областной парламент в сентябре избран вице-спикером парламента.

Ранее секретарем регионального отделения партии был Игорь Сухарев, который в сентябре стал депутатом Госдумы.